Antalya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2 fırkateyni 101 pare top atışı gerçekleştirdi. O anları turistler ve vatandaşlar ilgiyle takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlamasıyla 101 pare top atışı gerçekleştirildi

O anları turistler ve vatandaşlar ilgiyle takip etti

ANTALYA - Antalya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2 fırkateyni 101 pare top atışı gerçekleştirdi.

28 Mayıs seçiminde bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan Meclis'te düzenlenen törende yemin ederek resmen görevine başladı. Cumhurbaşkanlığı için yemin eden Erdoğan'ın onuruna yurt genelinde 101 pare top atışı yapıldı. Bu çerçevede Akdeniz'e, tatbikat için getirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın F-246 borda numaralı Salih Reis ve F-511 borda numaralı Heybeli Ada fırkateynleri sabah saatlerinde Kaleiçi Yat Limanı açıklarına, demirledi. Fırkateynler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Meclis'teki yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girişi sırasında 101 pare top atışı gerçekleştirdi. O anları vatandaşlar ve turistler ilgiyle karadan takip etti.