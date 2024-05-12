Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in bahaneler üreterek ateşkes istememesi zulüm ve katliamı devam ettiriyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas'ın ateşkese razı olduğunu ancak İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal etme hevesi nedeniyle bahaneler üreterek ateşkes istemediğini belirtti. Erdoğan, zulüm ve katliamın devam ettiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamas ateşkese razı oldu ancak İsrail, Gazze'nin tamamını işgal hevesi nedeniyle bahaneler üretip ateşkes istemiyor. Zulüm ve katliam devam ediyor."