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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Finlandiya ile  İkili İşbirliğimiz Güçlenerek Devam Edecek"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile yaptığı görüşmeden sonra ortak basın açıklamasında konuştu. Erdoğan,” İkili ilişkilerimizin sağlam temeller üzerinde güçlenerek devam edeceğine samimiyetle inanıyorum” dedi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile yaptığı görüşmeden sonra ortak basın açıklamasında konuştu. Erdoğan," İkili ilişkilerimizin sağlam temeller üzerinde güçlenerek devam edeceğine samimiyetle inanıyorum" dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, resmi ziyaretler kapsamında Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Cumhurbaşkanlığı'nda ikili ve heyetlar arası görüşmelerin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Finlandiya ile ikili ilişkilerin yeni bir boyuta taşındığını belirten  Erdoğan, özetle şu açıklamalarda bulundu:

Finlandiya ile  ikili işbirliğimizi yeni bir boyuta taşımıştır

"Finlandiya ile dostluk bağlarımıza NATO müttefikinin eklenmesi, ikili işbirliğimizi yeni bir boyuta taşımıştır. İkili ticaret hacmimiz bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 6'lık artış göstererek 2,2 milyar dolar seviyesini aşmıştır. Müşterek gayretlerimizle 5 milyar dolarlık hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki sene Finlandiya'da düzenlemeyi planladığımız toplantıyı önemsiyoruz. Savunma sanayi alanındaki işbirliğimizi de ele aldık. Beklentilerimizi en üst düzeyde aktarıyoruz. Bilim ve teknolojiden, eğitim, kültür ve turizme uzanan geniş yelpazede ilişkilerimizin çeşitlendirilmesini, geleceğe yönelik yatırımlar olarak addediyoruz.

NATO müttefikleri olarak savunma sanayii alanındaki işbirliğimizi ele aldık

NATO müttefikleri olarak savunma sanayii alanındaki işbirliğimizi ele aldık. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği sürecinde tesis ettiğimiz daimi ortak mekanizma terörle mücadele iş birliğimizin güçlendirilmesine yardımcı olmaktadır. İkili ilişkilerimizin sağlam temeller üzerinde güçlenerek devam edeceğine samimiyetle inanıyorum. Türkiye olarak kalıcı barış, istikrar ve refah ortamının tesisi için arabuluculuk konusunda  önemli rol oynamaktayız. Bu alanda işbirliğimizi derinleştirmenin, küresel meydan okumalarla mücadele bakımından önemli olduğuna inanıyoruz.

Gazze, Lübnan ve Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdik

Görüşmelerimizde Gazze'de yaşanan soykırım, Lübnan'a sıçrayan Ortadoğu yangını, Türkiye-AB ilişkileri başta olacak şekilde güncel meseleleri değerlendirdik. Finlandiya'nın AB üyelik sürecine artırarak desteklenmesi beklentimizi paylaştım. İstişarelerimizde Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizi bir kez daha altını çizdik Ukrayna'daki yıkımın bir an evvel son bulması ile adil ve nihai bir çözüme ulaşılmasının ancak diplomasi yoluyla mümkün olduğuna dair kanaatimi Sayın Cumhurbaşkanı'na ifade ettim.

Gazze'de acil, kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması çağrımızı tekrarlıyorum

Gazze ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırganlığı gündemimizin odağında yer aldı. İsrail'in katliamlarıyla ilgili tavrımızı hem BM'de hem de bugün Meclisimizde açık yüreklilikle dile getirdim. İsrail'in işgal ve ilhak arayışına karşı tavrımız tüm devletlerin ve uluslararası kuruluşlarının asli görevidir. Bir kez daha Gazze'de acil, kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması çağrımızı tekrarlıyorum. Lübnan halkının ve hükümetinin bu süreçte yanında olmamız gerekiyor.

Filistin devletini tanıma çağrımızı yineliyoruz

Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası teşkilatlarının etkisiz kaldığı bu ortamda Filistin devletinin tanınması daha büyük önem ifade ediyor. 7 Ekim'den bu yana 9 ülke Filistin devletini tanımıştır. Bunu yapmayan ülkelere Filistin devletini tanıma çağrımızı yineliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Kaynak: ANKA / Güncel

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