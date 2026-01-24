Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ev Sahibi Türkiye" kura çekimi, anahtar teslimi ve toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Suriye'nin kuzeyindeki ayrılıkçı terör tehdidi tamamen ortadan kalkınca sadece Suriye halkı değil, tüm bölgemiz rahatlayacak. Suriye bölgede bir refah ve istikrar adasına dönüştükçe bundan hepimiz istifade edeceğiz." dedi.

Erdoğan, Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye" 6 bin 973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

İnşa ettikleri eserlerle, ülkeye kazandırdıkları hizmet ve projelerle konuştuklarını vurgulayan Erdoğan, "Eğer bulabiliyorsanız siz de eserlerinizden bahsedin. Siz de hizmetlerinizden bahsedin Özgür efendi. Türkiye için bugüne kadar hangi katma değeri ürettiniz? Eğer cesaretiniz varsa gelin ondan bahsedin. Yapabiliyorsanız bizimle laf değil, eser yarıştırın, hizmet yarıştırın. Ege'nin incisi Aydın'dan bir kez daha ilan ediyorum, nasıl 455 bin konutu söz verdiğimiz gibi yaptıysak, 500 bin sosyal konutu da aynı hızla, aynı kararlılıkla inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesi tamamlandıktan sonra Aydın'a gelip yeni yuvalarına kavuşan hak sahipleriyle de buluşacaklarını belirterek, "Bugün ayrıca farklı mahallelerimizde inşası tamamlanan 1467 konut ve 15 iş yerini Aydınlı kardeşlerimizin kullanımına sunuyoruz. 64 bin metrekare alana sahip 4 millet bahçemizi hizmete açmıştık, 123 bin metrekare alanda yapımı devam eden 4 millet bahçemizi daha inşallah çok kısa süre içinde tamamlayacağız." bilgisini verdi.

"Gurur verici bir şifa merkezini Aydınımıza kazandırıyoruz"

Yeni açılan Aydın Şehir Hastanesinin her açıdan Aydın'a layık bir eser olduğunu belirten Erdoğan, "İçerisinde 365 polikliniğin ve 34 ameliyathanenin yer aldığı 1300 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanemizin kurdelesini bugün kesiyoruz. 65,5 milyar liralık yatırım büyüklüğüne sahip Aydın Şehir Hastanemizde 2 bin 269 araçlık açık ve kapalı iki adet otoparkımız bulunuyor. Nükleer tıp merkeziyle, 45 diyaliz cihazıyla, 16 yanık yatak sayısıyla, toplam 250 yoğun bakım yatağıyla, 3 MR, 3 tomografi cihazıyla her açıdan gurur verici bir şifa merkezini Aydınımıza kazandırıyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesinin aynı zamanda bir eğitim ve araştırma hastanesi de olacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hem nitelikli kadrosuyla Aydın halkına sağlık hizmeti sunacak hem de ülkemize tıp alanında kadro yetiştirecek. Benim Aydınlı kardeşim birinci sınıf sağlık hizmetini başka yere gitmeden kendi şehrinde alacak. Aralarında 75 yataklı Çine Devlet Hastanemizin, Didim Devlet Hastanemizin 75 yataklı ek binasının, Nazilli'de 40 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin de olduğu diğer sağlık yatırımlarımızın da şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hizmete sunduğumuz eğitim kurumları, hükümet konakları, spor tesisleri, köprüler, 276 kilometre uzunluğunda sinyalizasyon projesi, yangın havuzu ve göletlerin de Aydın'a hayırlı olmasını diliyorum."

Aydın Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarına da değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aydınlı kardeşlerimin 'Topuklu Efesi' Özlem Çerçioğlu, maşallah sosyal belediyecilik alanında başarı çıtasını sürekli yükseğe taşıyor. Büyükşehir Belediyemizin 8 adet projesini bugün hizmete veriyoruz. İncirliova ve Kuyucak'ta 2 adet çocuk gelişim merkezimiz tamamlandı. Efeler'de tekstil alanı içerisindeki tescilli binalarımızın restorasyonu yapıldı. Belediyemiz Didim'de huzurevimizi güçlendirdi, kültür merkezimizin bakım ve onarımını başarıyla bitirdi. Ayrıca Nazilli ilçemizin 2'nci, Aydın'ın 7'nci otizm merkezi tamamlandı. Nazilli'de diş sağlığı polikliniği, Efeler'de Acarlar-Şehir Hastanesi yolunun ve Hayvan Doğal Yaşam Alanı'mızın birinci etabının bakım işleri bitti. Bunları da sizlerin istifadesine sunuyoruz. Bu yatırımlardan emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımızı ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı tebrik ediyorum. Yüklenici firmalarımızla birlikte şantiyede fedakarca ter döken işçi, mimar ve mühendis kardeşlerimizin tamamına gönülden teşekkür ediyorum."

"Gücün hukukunun egemen olduğu bir yapıya doğru hızla ilerliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan küresel nizamın kökten çatırdadığını belirterek, "Hukukun gücü yerine gücün hukukunun egemen olduğu bir yapıya doğru hızla ilerliyoruz." dedi.

Yıllardır konforlu bir coğrafyada bulunmanın keyfini çıkaran ülkelerin ilk defa hayatın gerçekleriyle yüzleştiğine dikkati çeken Erdoğan, "Bizim senelerdir uğraştığımız meselelerin çok küçük bir kısmıyla onlar da burun buruna gelmeye başladı. Davos'taki tartışmalara baktığımızda küresel sisteme yönelik yaptığımız eleştirilerin artık Batı dünyasında da karşılık bulduğunu görüyoruz. Düne kadar bize küresel sistemi öven Batılı liderler, bugün çarpıklıktan, adaletsizlikten, sistemin sorunlarından bahsediyorlar. Bizi acımasızca eleştirenler, görüyorum ki bugün bize hak veriyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Suriye'deki mazlumlara sahip çıktıkları için 13 yıl boyunca kendilerine denilmedik laf kalmadığına değinerek, şöyle devam etti:

"'Türkiye yalnızlaşıyor.' dediler. 'Türkiye, Orta Doğu bataklığına saplanıyor.' dediler. Hatta ülkemizi 'DEAŞ terör örgütüne destek vermekle' suçladılar. Peki sonuçta ne oldu? Suriye'de zalim rejim devrildi, zulüm bitti. Elinde 1 milyona yakın Suriyelinin kanı olan bir yönetim yerine, Türkiye'nin çok yakın dostu bir hükümet geldi. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın dirayetli liderliğinde, ülkemizin de güçlü desteğiyle şimdi Suriye hızla toparlanıyor. 13,5 yıllık çatışmaların ardından güvenlik ve istikrar yeniden sağlanıyor. Terör örgütleri işgal ettikleri yerlerden Suriye Ordusu tarafından yavaş yavaş çıkartılıyor.

Eski rejim döneminde vatandaş bile sayılmayan Kürt kardeşlerimiz yeni Suriye'nin asli parçası oluyor, hakları en üst seviyede teslim ediliyor. Türkmen kardeşlerimiz aynı şekilde yeni yönetimde çok önemli görevler üstleniyor. DEAŞ denilen terör örgütüyle, bu belayla mücadele eskisinden bile daha güçlü ve kararlı bir hale geliyor. Bölgemizde her türlü terörün kökü hamdolsun kurutuluyor. Yani yıllardır ülkemiz için endişe kaynağı olan sorunlar birer birer çözüme kavuşuyor. Tarihin doğru tarafında durmamızın, Müslümanlığımızın gereğini yerine getirmemizin, komşuluk hukukuna riayet etmemizin meyvelerini hamdolsun topluyoruz. Halep'te, Hama'da, Humus'ta, Afrin'de, İdlib'de milyonlar cıvıl cıvıl Türkçe konuşuyor, Türkiye'yi konuşuyor. Bize hayır duaları ediyor. İnşallah çok daha iyi olacak."

"86 milyon olarak birbirimize kenetleneceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyindeki ayrılıkçı terör tehdidi tamamen ortadan kalkınca sadece Suriye halkı değil, tüm bölgemiz rahatlayacak. Suriye bölgede bir refah ve istikrar adasına dönüştükçe bundan hepimiz istifade edeceğiz. Bir bütün ve güvenli Suriye'nin kazananı Araplar, Türkmenler, Kürtler, Nusayriler, Dürziler, Hristiyanlar ve diğer tüm Suriye vatandaşları olacak. Bunun için önce 86 milyon olarak birbirimize kenetleneceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep beraber Türkiye olacağız." dedi.

İslam kardeşliğinin ortak faydasında bölgedeki halklarla bir araya geleceklerini ifade eden Erdoğan, sağduyulu, sabırlı ve soğukkanlı davranacaklarını, oyuna gelmeyeceklerini, sosyal medyadan körüklenmek istenen fitne ateşine karşı uyanık olacaklarını vurguladı.

Erdoğan, kutuplaşmanın, kamplaşmanın hem kendilerine hem de bölgeye acıdan başka bir şey getirmeyeceğini, etnik köken ve mezhep üzerinden gerilimin coğrafyalarına sadece hüzün ve gözyaşı getireceğini söyledi.

Hükümet olarak, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ne yaptıklarını çok iyi bildiklerini vurgulayan Erdoğan, "İç siyasette de dış politikada da Terörsüz Türkiye sürecinde de attığımız her adımı hesaplıyor, ölçüyor, biçiyor, ondan sonra harekete geçiyoruz. Bugüne kadar ne ülkemizin ne milletimizin kılına dahi zarar getirmedik. Çevremizdeki ülkeleri tesiri altına alan yangının ülkemize sıçramasına, Allah korusun bize de sirayet etmesine izin vermedik." diye konuştu.

"Aydın Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması için gerekli çalışmaları başlatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok zorlu süreçleri çok başarılı şekilde yönettiklerine dikkati çekerek, "Bunu da siz Aydınlı kardeşlerimizin desteği ve duası sayesinde başardık. Şundan milletim emin olsun, Türkiye ehil kadroların yönetimindedir. Türkiye tecrübeli kadroların idaresindedir. Türkiye AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın riyasetinde tam bir güven içindedir. Rabb'im bizi milletimize hizmet yolundan ayırmasın, Rabb'im Aydınımızı daha nice güzel hizmetlerle buluşturmayı bizlere nasip etsin diyorum." ifadelerini kullandı.

Aydın halkına müjde vermek istediğini aktaran Erdoğan, "Değerli kardeşlerim Aydın Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması için gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Ulaştırma Bakanıma gerekli talimatı verdim, hayırlı, uğurlu olsun. Bu düşüncelerle açılışını yaptığımız tüm eserlerin Aydınımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımları şehrimize kazandıran bakanlıklarımıza, Aydın Büyükşehir Belediyemize, kurumlarımıza, firmalarımıza, mühendislerimize, işçisine, herkese, her bir kardeşime tekrar teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Törenden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından açılış törenine geçildi.

Erdoğan, Çine Devlet Hastanesi ve Nazilli Sağlık Kompleksi'nin açılışını canlı bağlantıyla gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Aydın'da yapımı tamamlanan 1482 konuttan 10'unun anahtarını hak sahibi ailelere teslim etti.

Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Aydın'da yapılacak 6 bin 973 konutun kurasını butona basarak noter huzurunda çekti.

Yapılan duanın ardından kurdele kesilerek yapımı tamamlanan tesislerin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Efkan Ala, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ahmet Büyükgümüş, Mustafa Demir ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Aydın Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

