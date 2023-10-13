Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'la şehitler verme pahasına hezimete uğratan tek NATO müttefiki olarak bize karşı oynanan bu tiyatroyu acı bir tebessümle...
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'la şehitler verme pahasına hezimete uğratan tek NATO müttefiki olarak bize karşı oynanan bu tiyatroyu acı bir tebessümle karşılıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'la şehitler verme pahasına hezimete uğratan tek NATO müttefiki olarak bize karşı oynanan bu tiyatroyu acı bir tebessümle karşılıyoruz."
Kaynak: AA / Güncel