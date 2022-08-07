Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Togg" paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin otomobili Togg'un test sürüşünü yaptığı anların videosunu paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin otomobili Togg'un test sürüşünü yaptığı anların videosunu paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Togg hatırası" etiketiyle Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu. Gebze Bilişim Vadisi'nde dün düzenlenen "Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katılan Erdoğan, sonrasında Togg'un test süreçleri devam eden mühendislik prototipini denemişti. Test sürüşünde Erdoğan'a Togg Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş da eşlik etmişti. AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Türkiye TOGG Güncel Haberler

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