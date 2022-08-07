Yerli otomobilde geri sayım! Test için direksiyona geçen Erdoğan'dan yeni paylaşım - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yerli otomobilde geri sayım! Test için direksiyona geçen Erdoğan'dan yeni paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin otomobili Togg'un test sürüşünü yaptığı anların videosunu paylaştı. Öte yandan Erdoğan'ın paylaşımın başlığına "Bir Togg hatırası" notunu düşmesi dikkat çekti.

 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Togg hatırası" etiketiyle Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu. Gebze Bilişim Vadisi'nde dün düzenlenen "Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katılan Erdoğan, sonrasında Togg'un test süreçleri devam eden mühendislik prototipini denedi. Test sürüşünde Erdoğan'a Togg Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş da eşlik etti.

Yerli otomobilde geri sayım! Test için direksiyona geçen Erdoğan'dan yeni paylaşım

ERDOĞAN: YERLİ VE MİLLİ

Öte yandan dün Twitter hesabından benzer bir paylaşımda daha bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, test sürüşüne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Cennet vatanımızın yollarında... Yerli ve milli..." ifadelerini kullandı. Paylaşımda, Erdoğan'ın test sürüşü sırasında çekilen fotoğraflarına da yer verildi.

Yerli otomobilde geri sayım! Test için direksiyona geçen Erdoğan'dan yeni paylaşım

AA / Sefa Mutlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye TOGG Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title