Sinan Oğan'ın adı geçiyordu! Erdoğan'dan Afet Bakanlığı kurulacağına yönelik iddialara yanıt

Karadeniz'deki sel felaketinin ardından da gündeme Afet Bakanlığı'nın kurulacağına yönelik iddialara yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Afet Bakanlığı'nın yapacağı işi AFAD yapıyor zaten. Bütün donanımlarıyla, her şeyiyle AFAD'ın, Türkiye genelinde her yerde, her noktada belirli hazırlıkları var. Bu kurumumuzla beraber bu işleri yürütüyoruz" dedi. Hatırlanacağı üzere seçimlerin ardından kurulacağı öne sürülen bakanlık için Sinan Oğan ismi öne çıkmıştı.