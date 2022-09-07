Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl Sırbistan'dan ülkemizi ziyaret edecek turist sayısının rekor kırarak ilk kez 300 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl Sırbistan'dan ülkemizi ziyaret edecek turist sayısının rekor kırarak ilk kez 300 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl Sırbistan'dan ülkemizi ziyaret edecek turist sayısının rekor kırarak ilk kez 300 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Ülkemizden de Sırbistan'a inşallah bu yıl 150 binden fazla turist seyahat etmiş olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turu kapsamında ziyaret ettiği Belgrad'da katıldığı Türkiye- Sırbistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, müteahhitlik projelerinin yanı sıra Türkiye ile Sırbistan arasında sağlık, enerji, dijitalleşme, bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında da önemli bir potansiyelin olduğunu gördüklerini söyledi.

Erdoğan, gerek imzaladıkları anlaşmalar gerekse İş Forumu ile tüm bu alanlardaki iş birliklerini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Salgın sürecinde tüm dünyada büyük darbe alan turizm sektörünün yeniden canlanmasının hem ekonomilerine hem de halklar arasındaki bağlara önemli katkı sağladığını belirten Erdoğan, karşılıklı turist sayılarının büyük bir ivmeyle arttığını dile getirdi.

Erdoğan, "Bu yıl Sırbistan'dan ülkemizi ziyaret edecek turist sayısının rekor kırarak ilk kez 300 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Ülkemizden de Sırbistan'a inşallah bu yıl 150 binden fazla turist seyahat etmiş olacak." dedi.

"Kimlikle seyahat anlaşması, karşılıklı seyahatleri daha da artıracaktır"

Bu rekorların kırılmasında Türkiye ile Sırbistan arasındaki doğrudan uçak seferlerinin ve güzergahların çeşitlenmesinin büyük payı olduğundan bahseden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yollarının iştiraki Anadolu Jet, geçtiğimiz aralık ayında ilk defa Ankara-Belgrad arasında doğrudan seferlere başladı. Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Nedir bu yeni adım? Artık kimlikle Sırbistan'dan Türkiye'ye rahatlıkla seyahat edilebilecek. Türkiye'den de Sırbistan'a kimlikle seyahat edilebilecek. Adeta kendi ülkenizde bir şehirden bir şehre gider gibi yeni bir süreci başlatmış oluyoruz. Sırbistan Hava Yolu Şirketi Air Serbia da bu yıl Niş ve Kraljevo'dan İstanbul, Antalya ve Alanya'ya uçuşlarını başlattı. Bugün imzaladığımız kimlikle seyahat anlaşması, şüphesiz karşılıklı seyahatleri daha da artıracaktır. Ayrıca, Bursa ile Yenipazar, Alanya ile Novi Sad, Balıkesir ile Niş arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması için ilk adımları attık. Beşeri bağlarımızı kuvvetlendiren bu olumlu gelişmelerin devamını arzu ediyoruz."

"Somut sonuçlar elde etmeye odaklanmış vaziyetteyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün mevkidaşı Aleksandar Vucic ile ikili ve heyetler arası görüşmeleri verimli şekilde tamamladıklarını aktararak, "Kimlikle seyahat, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması, orman yangınları ile mücadele, ileri teknolojiler, elektronik devlet, medya ve iletişim alanlarında 7 anlaşmayı bugün imzaladık. Ziyaretim vesilesiyle Türkiye ile Sırbistan arasındaki münasebetlerin ilerletilmesi yönünde karşılıklı çok güçlü bir irade olduğunu müşahede ettim. Tabii biz geldiğimiz bu seviyeyi asla yeterli görmüyoruz. Müşterek çabalarımızla iş birliğimizi daha da derinleştirerek somut sonuçlar elde etmeye odaklanmış vaziyetteyiz." değerlendirmesini yaptı.

Kendilerine eşlik eden Türkiye ve Sırbistan iş dünyasının temsilcilerine önemli bir hatırlatmada bulunmak istediğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sırbistan'la yakaladığımız en üst seviyedeki anlayış birliği herkes için bulunmaz bir fırsat teşkil ediyor. Ortak geçmişlerimizin ve müşterek değerlerimizin güç kattığı ekonomik ve ticari iş birliğimizi daha da sağlamlaştırmak hepimizin elindedir. Değerli dostum Cumhurbaşkanı Sayın Vucic'le birlikte biz üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız. Sırbistan'dan ülkemize yatırım yapacak müteşebbislere de kapımız sonuna kadar açıktır. Türk firmalarının Sırbistan'da bulduğu samimi ve güvenli ortamı, Sırp yatırımcıların da Türkiye'de bulabileceğinden kimsenin şüphesi olmasın."

Bir araya gelmelerini sağlayan Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası ile Dış Ekonomik İlişkiler Kuruluna (DEİK) çalışmaları için teşekkür eden Erdoğan, İş Forumu'nun ülkeler için yeni fırsatlara ve yatırımların karşılıklı olarak artırılmasına katkı sağlamasını temenni etti.

Programda, DEİK Başkanı Nail Olpak da konuşma yaptı.

(Bitti)