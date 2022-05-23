Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Bu seneden itibaren her yıl bir denizaltımızı hizmete alarak, 2027'ye kadar 6 adet yeni tip denizaltımızı donanmamıza... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seneden itibaren her yıl bir denizaltımızı hizmete alarak, 2027'ye kadar 6 adet yeni tip denizaltımızı donanmamıza...

AA - Elif Küçük - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu seneden itibaren her yıl bir denizaltımızı hizmete alarak, 2027'ye kadar 6 adet yeni tip denizaltımızı donanmamıza...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seneden itibaren her yıl bir denizaltımızı hizmete alarak, 2027'ye kadar 6 adet yeni tip denizaltımızı donanmamıza kazandırmış olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seneden itibaren her yıl bir denizaltımızı hizmete alarak, 2027'ye kadar 6 adet yeni tip denizaltımızı donanmamıza kazandırmış olacağız."

AA / Elif Küçük - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haberler

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