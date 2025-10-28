Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Altay Tankları Teslimat Töreni"nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son teknolojiye sahip hava, kara, deniz araçlarımızla destan yazmaya devam ediyoruz. Artık yalnızca takip eden değil, takip edilen bir devletiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramankazan'da "BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni"nde yaptığı konuşmada, yakın tarihte defalarca şahit olunduğu üzere ne uluslararası kurumların ne de beynelmilel hukukun, insanlara yeterli güveni ve güvenceyi artık veremediğini söyledi.

Haklı olmanın yetmediği, hakkın korunması için güçlü olunmasını gerektiren bir dünyada yaşadıkları gerçeğiyle sürekli yüzleştiklerini dile getiren Erdoğan, bunu önce 1990'lı yıllarda Bosna Hersek'te, 14 yıl boyunca Suriye'de ve en son 70 bin kişinin hayatını kaybettiği Gazze soykırımında gördüklerini ifade etti.

Çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere yüz binlerce insanın buralarda katledildiğini ve toplu kıyıma uğradığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Fakat ne uluslararası hukuk ne de dev bütçeli kurumlar bu zulümlerin ve katliamların önüne geçemedi. Küresel barış ve güvenliği sağlamakla görevli yapılar hiçbir adım atmadı. Bırakın engellemeyi, birçok bölgede eli kanlı zalimleri koruyup kolladılar. Şurası bir gerçek ki günümüzde onurlu bir şekilde yaşamak istiyorsanız her alanda güçlü olmak, caydırıcı olmak mecburiyetindesiniz. Ekonominizi güçlendirmek, dışa bağımlılığınızı azaltmak, kapasitenizi artırmak, yani kendi göbeğinizi kendiniz kesmek durumundasınız. Aksi takdirde üzülerek ifade ediyorum, kurtlar sofrasına dönüşen bu yeni düzende kimse kimseye acımaz, gözünün yaşına bakmaz."

"Türkiye'yi göz ardı edilemez bir ülke haline getirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, risk ve tehditlerin asimetrik biçimde arttığı bu dönemin farkına en erken varan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu söyledi.

İlk günden itibaren değerlendirmeler yaptıklarını, tedbirlerini aldıklarını ve derslerine çok iyi çalıştıklarını belirten Erdoğan, son 23 yılda savunma sanayi, diplomasi ve güvenlik başta olmak üzere attıkları adımlarla Türkiye'yi göz ardı edilemez bir ülke haline getirdiklerini vurguladı.

Mazlumun zalime boyun eğmediği, güçlünün güçsüzü ezmediği adil bir dünya için diplomatik, askeri, siyasi, ticari ve ekonomik tüm imkanları seferber ettiklerini dile getiren Erdoğan, şunları ifade etti:

"En sıkıntılı zamanlarında dostlarımızın yardımına koştuk. Kardeşlerimizin yaralarını sardık. Türkiye'ye nerede ihtiyaç duyulduysa imkanlarımız ölçüsünde elimizden geleni hiçbir bagaj taşımadan yapmaya gayret ettik. Bununla birlikte muhannete muhtaç olmamak için de kendi teknolojimizi kendimiz üretmeye başladık. Savunma sanayinde devletimizin desteği özel sektörün dinamizmiyle birleşince hamdolsun son yıllarda büyük bir ivme yakaladık. Şöyle sizleri bir 20 yıl, 25 yıl geriye götürmek istiyorum. Ülkemizde bir toplu iğne üretebiliyor muyduk? Toplu iğne. Silahtan bahsetmiyorum, hayır. Ama şu anda hamdolsun silahlarını üreten bir Türkiye var. Savunma sanayinde yüzde 20'yi bile üretemiyorduk ama şimdi yüzde 80'i yakaladık. İnsansız hava araçları. Böyle bir imkanımız var mıydı? Yok. Ama şimdi insansız hava araçlarını üreten, silahlı insansız hava araçlarını üreten, Akıncı'sını üreten bir Türkiye var.

Son teknolojiye sahip hava, kara, deniz araçlarımızla destan yazmaya devam ediyoruz. Artık yalnızca takip eden değil, takip edilen bir devletiz. Modern silah sistemlerinden kompleks koruma paketlerine, sürüş destek modüllerinden elektronik harp altyapısına kadar her hamlesi, her ürünü merakla beklenen bir ülkeyiz. Sektördeki 3 bin 500'ü aşkın savunma sanayi şirketimiz, 100 binin üzerindeki nitelikli personelimiz arı gibi çalışmayı, küresel barış, huzur ve güvenliğe doğrudan katkı yapmayı sürdürüyor."

"Dünya genelinde satılan her 100 insansız hava aracından 65'ini biz tedarik ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışa bağımlılık oranının artık yüzde 20'lerin altında olduğunu vurgulayarak, güvenlik güçlerinin neredeyse tüm ihtiyaçlarını yerli ve milli savunma araç ve ekipmanlarıyla temin ettiklerini söyledi.

Savunma sanayisinde 1400'ün üzerinde proje bulunduğunu, İHA ve SİHA alanında dünyanın en başarılı ilk 3 ülkesi arasında olduklarını dile getiren Erdoğan, "Halihazırda dünyadaki en büyük 11'inci savunma ihracatçısıyız. 2024'te dünya ihracat pazarında yüzde 65 ile yerimizi aldık. Yani dünya genelinde satılan her 100 insansız hava aracından 65'ini biz tedarik ettik, tam 180 ülkeye ürün ihraç ettik. 2025'te bu sayının daha da artacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

Bu rakamları daha da artırmanın, çeşitlendirmenin ve detaylandırmanın mümkün olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçmişte haksız uygulamalara, çifte standartlara, baskı ve ambargolara maruz kalmış bir ülke olarak kaybettiğimiz zamanı telafi etmeyi başardık. Bunu da ana muhalefetin temsilcisi olduğu komplekslerini bir türlü yenemeyen kifayetsizlerin engelleme girişimlerine rağmen yaptık. Ne diyorlardı onlar? 'Yapamazsınız' diyorlardı. Biz 'yaparsa bu ülkenin evlatları yapar' dedik ve yola koyulduk. Genç mühendislerimize, genç kardeşlerimize, bu ülkenin genç beyinlerine inandık, onlara güvendik. 'Boyunuzdan büyük işlere kalkışmayın, başımızı belaya sokmayın' diyenlere rağmen yaptık. 'Siz teknolojiden ne anlarsınız, oturun oturduğunuz yerde' diyenlere rağmen bütün bunları başardık. Yoksa biz de bizden öncekiler gibi davranabilir, hiçbir riske girmeden statükonun konforlu alanında iktidarımızı rahatça sürdürebilirdik ama biz bu düzene itiraz ettik. Bu bağımlılık ilişkisine başkaldırdık. Kelimenin tam anlamıyla kelle koltukta bir mücadeleyle hamdolsun sadece 23 yılda dünyanın gıptayla baktığı, kimilerinin sevinçle, kimilerinin de endişeyle takip ettiği bir savunma ekosistemini ülkemizde inşa ettik."

(Sürecek)