Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük kongreye ilişkin bilgi aldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ekim Cumartesi günü yapılacak partisinin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi öncesi genel merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğleden sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden AK Parti Genel Merkezi'ne geçti. Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Efkan Ala ile parti sözcüsü Ömer Çelik ve diğer genel başkan yardımcıları tarafından karşılandı. Erdoğan, cumartesi günü 'Türkiye Yüzyılı İçin Hep Yeni Hep İleri' ve 'Cumhuriyet'in Yüz Akı Türkiye'nin Ortak Aklı' sloganlarıyla yapılacak büyük kongre ile ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Erdoğan, kongre ile ilgili çalışmalarını parti genel merkezinde sürdürüyor.