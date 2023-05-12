CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 3. TÜRKİYE GENÇLİK ZİRVESİ'NE KATILDI

3'üncüsü düzenlenen Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi, Bay Bay Kemal, Sayın Putin'e saldırıyor. Rusya'ya saldırıyor. Kılıçdaroğlu, Biden Erdoğan'ın yenilmesi lazım kaydını düştü. Ailece görüşmelerimiz de vardı. Ama sen Putin'e saldırınca kusura bakma buna ben de eyvallah etmem. Çünkü Rusya'yla olan bizim münasebetlerimiz şu anda Amerika'yla olan münasebetlerimizden geri değil. Dış ticaret hacmine baktığımız zaman onunla olan dış ticaret hacmimiz Amerika'dan daha fazla ama Bay Bay Kemal sen devlet yönetimi nedir bilmezsin. Anlamazsın. Biz devlet yönetiminin ne olduğunu biliriz ama sen bunları öğreneceksin. Fakat o fırsat da gelmeyecek sana. " dedi.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu tarafından Türkiye Gençlik Zirvesi (TGZ) düzenlendi. İstanbul Kongre Merkezi'nde 3'üncüsü gerçekleşen zirvenin bu yılki teması Güçlü Yanım Türkiye olarak belirlendi. Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra zirvede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşması öncesi TGZ Ödülleri'ni sahiplerine takdim etti.

"BU GENÇLİKLE PAZARA KADAR DEĞİL, MEZARA KADAR YÜRÜYORUZ"

18-30 yaş aralığındaki gençlerin katıldığı zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan sizlerin aracılığıyla ülkemizin ve gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki gençlerimize selamlarımı iletiyorum. Konuşmamın bundan sonraki kısmına geçmeden, şu muhteşem salonun yapımını şöyle birkaç cümleyle ifade etmek istiyorum. Burası belediye başkanlığım döneminde yapıldı. Bunun üstünde İstanbul'un o zamanki tek tiyatro salonu vardı. Yanılmıyorsam 150 kişilik bir salondu. Dedim ki biz burayı da yıkacağız, daha mükemmelini, daha büyüğünü yapacağız. O zaman sözde sanatçılar başladılar nutuk atmaya. Yıkar, yapmaz dediler. Dedim ki sadece o değil, bir de İstanbul'un en büyük kongre merkezini yapacağız. Biz, şu gördüğünüz yerin otoparkları da dahil 40 metre yerin altına girdik. Tabi, o zaman bu işi yüklenen firma otoparklarıyla beraber 40 metre yerin altına girerek İstanbul Kongre Merkezi'ni yaptı. Fakat bu salonun olduğu yer yaklaşık 20 metre derinliğinde. Altta otoparklar var. Burası da 3 bin 800 kişilik bir salon olarak yapıldı. Fakat buralar yapıldıktan sonra bu belediye başkanı burayı yaptı, teşekkür ederiz de diyemediler. Şimdi o sözde sanatçı diye geçinen müsveddeler, şimdi de aynı şekilde hakaret etmeye devam ediyorlar. Bunların hayatında inanın bu ülke için çivili bir ağaçları yok. Sadece ahlaki olmayan görüntülerle, para kazanmaktan başka hiçbir özellikleri yok. Şimdi pazara gidiyoruz, onlar ise her türlü yalan dolan, şunlarla bunlarla, yine hakarete devam ediyorlar. Varsın onlar hakaret etsin ama biz, şu anda karşımda gördüğüm gençlikle pazara kadar değil, mezara kadar yürüyoruz" diye konuştu.

"BU MUHALEFET NEDEN BAYKAR'A SALDIRIYOR?"

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"SÖZDE İLERİ DEMOKRASİ ÖZDE İSE FAŞİZMİN EN İLKEL HALİ VAR"

"DERDİMİZ TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTMEK

Erdoğan, "Bahar, barış, adalet kavramları arkasına saklanan dikta heveslerini bizzat kendi gözlerimizle gördük. Sadece biz değil, hangi siyasi partiye gönül verirse versin, 85 milyonun tamamı bu rezillikleri gördü, takip etti. Dünya görüşü farklı olsa da ülkesini ve milletini seven hiçbir vatandaşımın yaşananları tasvip etmediğini çok iyi biliyorum. Siz gençlerimizin de maskelerin gerisindeki karanlık yüzleri, asıl niyetleri deşifre ettiğine inanıyorum. Sizlerden 14 Mayıs'ta hem kendi geleceğinize hem de ülkenizin geleceğine sahip çıkmanızı istiyorum. Sizlerden özellikle sandıklara sahip çıkmanızı istirham ediyorum. Sevgili gençler, ne 40 yıllık siyasi hayatımızda, ne de 21 yıllık iktidarlarımız döneminde biz asla bunlar gibi davranmadık. Kimsenin hayat tarzına, yaşam biçimine müdahale etmedik. Ne kadar aykırı olursa olsun, hiçbir düşünceyi yasaklamadık. İtibar suikastleriyle rakiplerimizi tasviye etme yoluna gitmedik. İktidara giden yolu terör örgütleriyle gizli iş birliklerinde aramadık. Kandil'den gelen talimata göre hareket edenlerle beraber olmadık. Biz, rabbimizin emri neyse ona uyduk. Milletimizle beraber bu yolda yürüdük. Milletimize karşı hep dürüst olduk, şeffaf olduk, harbi ve hasbi olduk. Toplumun tüm kesimlerinin hak ve özgürlük alanlarını genişlettik. Bizden önce bu ülkede başörtüsü, kılık kıyafet yasakları vardı kaldırdık. İmam Hatiplere ve meslek liselerine adaletsizlik yapılıyordu sonlandırdık. İnsanlar inançlarını özgürce yaşayamıyorlardı, değiştirdik. Terör örgütleri vatandaşlarımıza nefes aldırmıyordu, başlarını ezdik. Cudi'de inlerine girdik. Gabar'da inlerine girdik. Şu anda güneydoğuda, doğuda vatandaşlarımız özgürce yaşayabiliyorsa bizim sayemizde. Demokrasimiz, ağır aksak zor yürüyordu güçlendirdik. Devlet vatandaşına tepeden bakıyordu yeni bir anlayış ikame ettik. Yabancı ülkeler sürekli bize ayar veriyor, yön çiziyordu dur dedik. Bunların dışında her alanda ülkemizi 21 yıl öncesine göre daha özgür daha müreffeh, ekonomik olarak daha güçlü bir konuma getirdik. Evet, şu anda 3 bin 600 dolardan kişi başı milli geliri 10 bin 600 dolara yükselttik. 2002'den beri sadece hizmet siyaseti yaptık. Şimdi derdimiz Türkiye'yi büyütmek ama bunu siz gençlerimizle beraber yapacağız. Gençler, hep birlikte ayağa kalkalım. Gümbür gümbür ifadelerimizi kullanalım. 14 Mayıs'ta durmak yok, yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz? Rabbim sizlerden razı olsun, yolumuz açık olsun. Pazar akşamı inşallah bu gönül birlikteliğini birlikte yaşayalım" ifadelerini kullandı.

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