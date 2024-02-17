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Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

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Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. İba, Şükrüpaşa Mahallesi'nde esnaf ve ev ziyaretlerinde bulunarak talep ve sorunları dinliyor ve projelerini anlatıyor. Edirne'yi geliştirmek için çalıştıklarını belirten İba, esnafın işlerini kolaylaştıracak hizmetleri sağlayacaklarını ifade ediyor.

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İba, Şükrüpaşa Mahallesi'nde esnaf ve ev ziyaretlerinde bulundu.

Talep ve sorunları dinleyen İba, projelerini anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, Edirne'yi geliştirmek için çalıştıklarını belirtti.

Edirnelilerin sorunlarına çözüm olacaklarını dile getiren İba, "Ailesinin geçimi için emek veren ve Edirne'mize hizmet eden esnafımızın işlerini kolaylaştıracak, pek çok konuda ihtiyacını duydukları hizmetleri yerel yönetim eliyle sağlayacağız. Hep birlikte Edirne diyerek yürümeye devam." ifadelerini kullandı.

İba, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök'ü de ziyaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

Belgin İba Edirne Politika Güncel Haberler

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