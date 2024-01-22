Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Partiden yapılan açıklamaya göre, esnafı ziyaret eden İba, sohbet ettiği çalışanların taleplerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, Edirne'nin ihtiyaçlarını anlamak ve vatandaşın beklentilerini karşılayabilmek için dinlemenin şart olduğunu belirtti.

Edirnelilerin görüşleriyle, "Hep birlikte Edirne" diyerek kenti hak ettiği yere taşıyacaklarını dile getiren İba, "Herkesi dinleyeceğiz, her görüşe kulak vereceğiz. Sen, ben, o demeyecek, hep birlikte Edirne diyeceğiz. Genci, yaşlısı, kadını, erkeği, çocuğuyla biz Edirne'yi her bir ferdiyle seviyoruz. Biz Edirne'ye hizmetkar olmak için bu yolda yürüyoruz." ifadelerini kullandı.