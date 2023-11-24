Çubuk'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen törende göreve asaleten atanan öğretmenler yemin etti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen törende göreve asaleten atanan öğretmenler yemin etti.

Atatürk Parkı'nda İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Halk Eğitim Merkezinde devam eden kutlama programında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda, müzik öğretmeni Dilek Özbay'ın şefliğinde ve öğrencilerden oluşan koro türküler söyledi. Anadolu köylerine giden öğretmenlerden esinlenilen tiyatro oyunları sahnelendi. Programda şehit öğretmenler de anıldı.

Kaymakam Adem Keleş yaptığı konuşmada, öğretmenlik mesleğinin kutsal, öğretmenlerin hayat boyu hiç unutulmayan kişiler olduğunu söyledi.

Toplumun kalkınması ve gelişmesinde en büyük payın öğretmenlerin olduğunu vurgulayan Keleş, "Öğretmenlerimiz eğitim dünyasının vazgeçilmez neferleridir. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Başta baş öğretmen Gazi Mustafa Atatürk ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum." diye konuştu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile vazife başında şehit olan Aybüke ve Necmettin öğretmen ve terör saldırılarında şehit olan tüm öğretmenlere Allah'tan rahmet diledi.

Programda emekli olan öğretmenlere başarı belgeleri takdim edildi. Görevlerine asaleten atanan 13 öğretmen de Türk bayrağına el basarak yemin etti.

Programın sonunda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.