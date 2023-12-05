Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Judo Takımı'ndan büyük başarı

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Zonguldak'ta düzenlenen uluslararası turnuvadan 30 madalyayla dönen Çubuklu judocuları tebrik etti. Judocuların elde ettiği başarıyla gurur duyduklarını belirten Demirbaş, sporculara desteklerinin devam edeceğini ifade etti. Kulüp Başkanı Ahmet Koçyiğit ise takımın birinci olduğu kategorilerde 5 kupa kazandıklarını ve sporcuları milli takıma hazırlamak için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Zonguldak'ta düzenlenen uluslararası turnuvadan 30 madalyayla dönen Çubuklu judocuları tebrik etti.

Demirbaş, yayımladığı mesajında, Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Judo Takımı'nın Zonguldak'ta düzenlenen 6. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası'nda 11 altın, 9 gümüş ve 10 bronz madalya kazanarak, büyük başarı elde ettiğini belirtti.

Sporcularla gurur duyduklarını kaydeden Demirbaş, "Judocularımız bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Tüm spor branşlarında sporculara verdiğimiz desteğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kulüp Başkanı Ahmet Koçyiğit ise yaptığı açıklamada, "Turnuvada süper minikler, minikler ve yıldızlar kategorilerinde takım olarak birinci olduk. Büyükler kategorisinde ikinci olurken, takım olarak toplamda 5 kupa kazanarak ilçemizi en güzel şekilde temsil ettiğimize inanıyoruz. Amacımız sporcularımızı milli takıma hazırlamak. Bu konuda da çalışmalarımıza devam edeceğiz inşallah." dedi.