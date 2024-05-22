Üye Girişi
Haberler

Çorum'da Telefonda Dolandırıcılık İddiası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da telefonda kendilerini yetkili servis elemanı olarak tanıttıkları kişiyi 7 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çorum'da telefonda kendilerini yetkili servis elemanı olarak tanıttıkları kişiyi 7 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, M.K. (31) ve M.S. (45), telefonda kendilerini bir markanın yetkili servisi olarak tanıttıkları N.K'ye (74) evindeki kombiye bakım yapmaları gerektiğini söyledi.

N.K'yi bakıma ikna eden şüpheliler, eve giderek bir müddet kombi ile ilgilendikten sonra hizmet karşılığı olarak 7 bin lira talep etti.

N.K'nin o kadar parasının olmadığını söylemesi üzerine 2 şüpheli, N.K. ve eşi Y.K'yi (71) bir ATM'ye götürerek, 7 bin lirasını aldı. Durumdan şüphelenen N.K'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların kullandığı aracı belirledi.

Takip sonucu kentten ayrıldığı belirlenen araç, Ankara yolunda durduruldu. Araçta bulunan M.K. ve M.S. gözaltına alındı. Araçta bulunan 7 bin lira ise sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çorum 3.Sayfa Güncel Haberler

Bir bomba hizmet daha! Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulacak

Bir bomba hizmet daha! Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulacak

 AK Parti'de bir istifa daha! Rize'nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi

AK Parti'de bir istifa daha! Rize'nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi

 Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler

Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler

 Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme Meclis'e geliyor

Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme Meclis'e geliyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title