Çorum'da silahla ateş edilen iş yerinde hasar oluştu
Ulukavak Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde M.A'ya ait kuaför salonuna kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. İhbar üzerine iş yerine polis ekipleri sevk edildi. Camları kırılan ve içerisinde hasar oluşan iş yerinde olay yeri ekiplerince inceleme yapıldı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Çorum'da silahla ateş edilen iş yerinde hasar oluştu.
Ulukavak Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde M.A'ya ait kuaför salonuna kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.
İhbar üzerine iş yerine polis ekipleri sevk edildi.
Camları kırılan ve içerisinde hasar oluşan iş yerinde olay yeri ekiplerince inceleme yapıldı.
Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.