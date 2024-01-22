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Çorum'da otoparkta silahlı saldırı: Yaralı hastaneye kaldırıldı

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Çorum'da Üçtutlar Mahallesi'ndeki bir otoparkta düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Ömer Ö., hastaneye kaldırıldı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Çorum'da otoparkta düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Ömer Ö. (27), Üçtutlar Mahallesi Osmancık Caddesi'ndeki otoparkta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan Ömer Ö, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Osmancık Çorum Ömer Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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