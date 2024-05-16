Çorum'da Nacakla Çalışırken Parmak Kopan Kişi Ankara'ya Sevk Edildi

Çorum'un kargı ilçesinde, nacakla çalışırken parmağı kopan kişi kopan uzvu ile Ankara'ya sevk edildi.

Alınan bilgiye göre Mehmet B. (70), çalıştığı esnada nacakla parmağını kesti.

Yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kopan parmağı ise yakınları tarafından bulunarak hastaneye getirildi.

Mehmet B, parmağının dikilmesi için Ankara'ya sevk edildi.