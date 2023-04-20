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Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Çorum'un Osmancık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ümit B. idaresindeki 52 AAS 250 plakalı otomobil, D-100 kara yolu 16. kilometresinde refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek, Murat K'nin kullandığı W20024Z yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Uğur Can K, Tayfun S. ve Adem K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emrah Akıllı - Güncel

Osmancık Çorum Güncel Haberler

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