Çorum'da Emekliler TOKİ Konutlarının Teslim Edilmemesini Protesto Etti

Çorum'da vatandaşlar, TOKİ'nin 2017 yılında emekliler için yapımına başladığı konutları üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen teslim etmemesini protesto etti. Emeklilerin eylemine destek veren CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 'Kuruçay TOKİ projesi için daha birkaç ay önce 'Temmuzda teslim edeceğiz' denildi. Teslimata ilişkin hiçbir açıklama yok. Emekli vatandaşlarımız evlerini bekliyor. Peşinatlarını üç yıl önce yatırdılar. Ama TOKİ onların evlerini altı yıldır teslim etmiyor. Bu kadar acziyet bu kadar iş bilmezlik ve vatandaşı bu kadar oyalamak olur mu? Vatandaşı daha fazla mağdur etmeyin, verdiğiniz sözleri yerine getirin' dedi.

Çorum'da vatandaşlar, TOKİ'nin 2017 yılında emekliler için yapımına başladığı konutları üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen teslim etmemesini protesto etti. Emeklilerin eylemine destek veren CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, "Kuruçay TOKİ projesi için daha birkaç ay önce 'Temmuzda teslim edeceğiz' denildi. Teslimata ilişkin hiçbir açıklama yok. Emekli vatandaşlarımız evlerini bekliyor. Peşinatlarını üç yıl önce yatırdılar. Ama TOKİ onların evlerini altı yıldır teslim etmiyor. Bu kadar acziyet bu kadar iş bilmezlik ve vatandaşı bu kadar oyalamak olur mu? Vatandaşı daha fazla mağdur etmeyin, verdiğiniz sözleri yerine getirin" dedi.

Çorum'da emekliler için yapımına başlanan 743 konutluk TOKİ projesinin üzerinden altı yıl geçmesine rağmen teslim edilmemesi hak sahipleri tarafından Kuruçay TOKİ konutları önünde protesto edildi. Eyleme CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve CHP Çorum İl Başkanı Ümit Er de eylem yapan emeklilere destek verdi. Tahtasız, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"TESLİM EDİLEN BİR TANE EV YOK"

"Çorum Kuruçay'da emekli vatandaşlarımıza yönelik 743 konutluk proje 2017 yılında ihale edildi. 2018 yılında temeli atıldı. Yapımında üç şirket değişti. Aradan altı yıl geçti proje tamamlanmadı. Bin bir umutla projeye yazılan ve ev hayali kuran bazı emekli vatandaşlarımız ne yazık ki projenin bittiğini göremeden aramızdan ayrıldı. Sayın Bakan'a ve AKP iktidarının Çorum'daki temsilcilerine soruyoruz bitmeyen projeniz ne zaman bitirilecek? Seçim öncesinde TOKİ Kuruçay konutları 1 Temmuz itibarıyla teslim edilecek denildi. Şimdiye kadar teslim edilen bir tane ev yok. Kuruçay TOKİ projesi için daha birkaç ay önce Temmuz'da teslim edeceğiz denildi. Teslimata ilişkin hiçbir açıklama yok. Emekli vatandaşlarımız evlerini bekliyor. Peşinatlarını üç yıl önce yatırdılar. Ama TOKİ onların evlerini altı yıldır teslim etmiyor. Bu kadar acziyet bu kadar iş bilmezlik ve vatandaşı bu kadar oyalamak olur mu? Vatandaşı daha fazla mağdur etmeyin verdiğiniz sözleri yerine getirin. Buradan AKP yetkililerini ve milletvekillerini uyarıyorum. Bu vatandaşlarımızı mağdur ediyorsunuz. Seçimden önce vermiş olduğunuz bir söz var. Görüştüğümüz çalışanlar, buradaki çalışmanın yüzde 85 oranında bittiğini, 'iki ay içerisinde teslim ederiz' diyorlar. Buranın iki ay içinde teslim edilme şansı yok. Buraya üye olanlardan hayatını kaybedenler var."

TOKİ Kuruçay'daki konutların teslim edilmesini bekleyen bir vatandaş, mağduriyetlerini şöyle anlattı:

"Bütün şartlarımı zorlayarak TOKİ'ye girdim. Kiradayım, sobalı evdeyim, kışın kızımın evine gidiyorum. Orada geçiriyorum kışı göçebe gibi ama hiçbir şekilde net bir cevap alamıyoruz. Bu sene de kışı kızımın evinde geçirmek istemiyorum. Akrabam, Osmancık TOKİ'ye taşınamadan öldü, belki de ben de öleceğim taşınamadan çünkü emekli insanlarız bizler, yaşlarımız belli."