Çorlu'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletten düşüp yola savrulan 2 yaralıya, hafif ticari araç çarptı. Kazada, Ahmet İşler (16) öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çorlu'nun Sarılar Mahallesi kara yolu üzerinde meydana geldi. Mehmet İ.'nin kullandığı 34 GAD 373 plakalı otomobil, önünde seyreden motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet üzerindeki Ahmet İşler ile Arda Ö.(16) yaralandı. Bu sırada N.B.'nin kullandığı 22 KF 668 plakalı hafif ticari araç da, motosikletten düşüp yola savrulan yaralılara çaptı. Kazada, yola savrulan Ahmet İşler, Arda Ö. ağır, otomobildeki Ç.İ.(9) ve Ç.İ.(7) hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ahmet İşler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mehmet İ.'nin 1.60 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Mehmet İ. ile ilgili soruşturma sürüyor.