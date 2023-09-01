ÇORLU'DA 25 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ TREN KAZASI DAVASINDA 16'NCI DURUŞMA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili 13 sanıklı davanın duruşmasına bugün Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16'ncı duruşma ile devam edilecek.