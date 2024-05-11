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ÇOMÜ ve Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Arasında İşbirliği Anlaşması Düzenlendi

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Azerbaycan Milli İlimler Akademisi ve Azerbaycan Arkeoloji Enstitüsü arasında ikili işbirliği anlaşması amacıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda, yapılan görüşmeler hakkında bilgi verildi ve işbirliği konularıyla ilgili görüşler aktarıldı. Ayrıca, anlaşmaların hayata geçirilmesi ve gelecek ajandasının oluşturulması hedeflendi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Azerbaycan Milli İlimler Akademisi ve Azerbaycan Arkeoloji Enstitüsü arasında ikili işbirliği anlaşması amacıyla toplantı düzenlendi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu başkanlığında Troya Müzesi'nde gerçekleştirilen toplantıda katılımcılara, mart ayında Bakü'de Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Başkanı Akademik Prof. Dr. İsa Habibbeyli ve Azerbaycan Arkeoloji ve Etnografya Enstitü Başkanı Doç. Dr. Ferhat Guliyev ile gerçekleştirilen görüşmeler hakkında bilgi verildi.

Toplantıya katılan Çanakkale Kültür ve Turizm Müdürü Ergun Çağman Esirgemez, Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, ÇOMÜ Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Göksel Sazcı, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Rüstem Aslan, Prof. Dr. Nurettin Arslan, Prof. Dr. Turan Takaoğlu, Müzecilik ve Kültürel Miras Yönetimi Programı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Vedat Çalışkan ve Doç. Dr. Oğuz Diker işbirliği konularıyla ilgili görüş ve düşüncelerini aktardı.

Ayrıca toplantıda, iki kurum arasında gerçekleştirilen ikili işbirliği anlaşmalarının hayata geçirilmesi ve gelecek ajandası oluşturulması hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Azerbaycan Arkeoloji Çanakkale Kültür Eğitim Güncel Haberler

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