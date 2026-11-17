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ABD Savunma Bakanlığı Savunma Politikaları Müsteşarı Elbridge Colby, Avrupa Birliği'nin (AB) savunma sanayisi alanındaki yaklaşımının dışlayıcı olmaması gerektiğini belirtti.

Colby'nin Brüksel'de düzenlenen AB Savunma Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşma yayımlandı.

Buna göre Colby, Avrupa ile ABD arasındaki transatlantik ilişkilerin yeniden şekillendiğini belirterek, "Bu, hepimizi daha güvenli kılacak. Ayrıca bu yeni anlaşma, Avrupa'yı güçlendirmeyi, daha müreffeh ve üretken hale getirmeyi vaat ediyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin daha güçlü, müreffeh ve uluslararası alanda sorumluluk üstlenen bir Avrupa istediğini vurgulayan Colby, Washington'ın yaklaşımının dünyadan çekilmek anlamına gelmediğini, bunun yerine ABD'nin mevcut kaynaklarını ve gelecekte kendisinden makul olarak beklenebilecekleri dikkate alan bir strateji izlediğini belirtti.

ABD'nin dış ve savunma politikalarındaki öncelik değişikliğini müttefiklerinden gizlemediğini ifade eden Colby, bu değişimin nedenlerini ve hedeflerini açık, doğrudan ve tutarlı biçimde ilettiklerini kaydetti.

Colby, "Müttefiklerimize nereye doğru ilerlediğimiz konusunda adil bir uyarı ve açıklık sunmak, kendi pozisyonlarını, politikalarını ve savunma harcamalarını ayarlayabilmeleri için onlara mümkün olduğunca fazla zaman, alan ve planlama güveni sağlamak amacıyla bunu yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa, konvansiyonel savunmasının liderliğini üstlenebilir"

Avrupa'nın NATO kapsamındaki konvansiyonel savunmasında liderliği üstlenmesi hakkında Colby, "Avrupa'da son 18 ayda yaşanan gelişmeler olağanüstü." ifadelerini kullandı.

Colby, NATO müttefikleri arasında artık tartışmanın Avrupa'nın daha fazla sorumluluk üstlenip üstlenmeyeceği olmadığını, bunun nasıl gerçekleştirileceği üzerine yoğunlaştığını kaydetti.

Bu gelişmelerin tarihi nitelikte olduğunu ancak rehavete de kapılınmaması gerektiğinin altını çizen Colby, çalışmaların henüz tamamlanmadığını ifade etti.

"AB savunma yaklaşımında dışlayıcı olmamalı"

Savunma alanında ABD'nin temel önceliğinin Avrupa'nın kolektif savunma ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasiteye ulaşmasını sağlamak olduğunu belirten Colby, bunun, Avrupa ve Amerikan şirketlerine açık, bütünleşmiş bir transatlantik savunma sanayisi tabanı anlamına geldiğini aktardı.

Colby, "Savunma alanındaki yaklaşımımız, belki bazılarını şaşırtacak şekilde, AB'nin yaklaşımının dışlayıcı olmaması şartıyla, geçmişteki Amerikan yönetimlerine kıyasla Birliğe daha olumlu." ifadelerini kullandı.

ABD'nin ulusal çıkarının Avrupa'nın NATO'nun askeri gerekliliklerini mümkün olduğunca hızlı ve etkili biçimde karşılaması olduğunu belirten Colby, Avrupa ülkelerinin savunmaya ayırdığı kaynakların ve sanayi kapasitesinin verimli kullanılmasını istediklerini kaydetti.

Avrupa ülkelerinin birbirinden bağımsız savunma sanayisi stratejileri izlemesinin büyük kaynak israfına ve askeri açıdan daha düşük kaliteli sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunan Colby, Avrupa'nın savunma yatırımlarının verimli, geniş ölçekte ve mevcut askeri koşullara uygun biçimde yapılması gerektiğini ifade etti.

Bu yatırımların ticari veya ulusal çıkarlar yerine kolektif savunmaya hizmet etmesi gerektiğinin altını çizen Colby, Avrupa ülkelerinin savunma sanayisi alanındaki çabalarının ortak askeri ihtiyaçlar doğrultusunda yürütülmesi gerektiğini söyledi.

"Amerikan şirketleri rekabet dışında bırakılmamalı"

Colby, özellikle Amerikan şirketlerini Avrupa pazarındaki rekabetin dışında bırakacak önlemlere güçlü şekilde karşı olduklarını belirtti.

Bu yaklaşımın ABD'li vergi mükelleflerinin çıkarları açısından da adil olmadığını savunan Colby, Amerikan vergi mükelleflerinin NATO'ya yönelik taahhütlerin sürdürülmesine katkıda bulunduğunu ve bu nedenle Avrupa pazarındaki rekabetin dışında bırakılmamaları gerektiğini ifade etti.

Aynı yaklaşımın AB üyesi olmayan diğer NATO müttefikleri için de geçerli olduğunu belirten Colby, "Başka bir deyişle, ABD savunma sanayisinin dışlanması Avrupa'nın aleyhinedir. Bu nedenle birçok Avrupa ülkesi de bu verimsiz yaklaşıma karşı çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin önceliğinin açık bir strateji çerçevesinde askeri hazırlık seviyesini yükseltmek olduğunu kaydeden Colby, Avrupa ve diğer müttefiklerle "pragmatizm ve sonuç odaklılık" temelinde sanayi işbirliğine açık olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA