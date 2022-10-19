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Çkp 20. Ulusal Kongresi Kapsamında Üçüncü Grup Söyleşisi Yapıldı

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Çkp 20. Ulusal Kongresi Kapsamında Üçüncü Grup Söyleşisi Yapıldı

BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de video konferans aracılığıyla grup söyleşisine katılan gazeteciler, 19 Ekim 2022. Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin basın merkezi Çarşamba günü üçüncü grup söyleşisine ev sahipliği yaptı.

BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de video konferans aracılığıyla grup söyleşisine katılan gazeteciler, 19 Ekim 2022.

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin basın merkezi Çarşamba günü üçüncü grup söyleşisine ev sahipliği yaptı. Söyleşi sırasında; Shandong, Henan, Hubei, Hunan, Guangdong, Guangxi ve Hainan'ın 20. ÇKP Ulusal Kongresi delegasyonlarının sözcüleri, heyetlerin 20. ÇKP Ulusal Kongresi raporuna dair çalışmalarını ve görüşmelerini sundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. (Fotoğraf: Jin Liangkuai/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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