Cinnah Genç Yazarlar Ödülü Kompozisyon Yarışması Dereceye Giren Öğrencilere Ödülleri Verildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde düzenlenen lise seviyesindeki "Cinnah Genç Yazarlar Ödülü Kompozisyon Yarışması"nda dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

MEB Başöğretmen Salonu'ndaki törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dost ve kardeş ülke Pakistan'ın temsilcileriyle buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Tekin, Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşliğin en bariz göstergelerinden birinin, Pakistan halkının Kurtuluş Savaşı'nda Türk halkına verdiği destek olduğunu söyledi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd'in konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk ile Muhammed Ali Cinnah'ı "Müslüman dünyasının özgürlük ve haysiyet duruşunun vücut bulmuş hali" olarak tanımladığını aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Müslüman dünyasının özgürlük ve haysiyetli duruşuna çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz şu anda. Umarım bizler de Atatürk ve Cinnah gibi dünyaya örnek olacak haysiyetli duruşun vücut bulmuş hali olarak ülkemizi gelecek kuşaklara temsil edecek gayreti gösteririz. Bu yarışma 2016 yılında tam da bu mantıktan hareketle kurgulandı."

Bakan Tekin, yarışmanın çıkış noktasına da değinerek, "Geçmişten itibaren kardeşlik duyguları var olan milletlerin bu kardeşlik duygularını gelecek kuşaklara taşıması ve yaşatabilmesi açısından özellikle Milli Eğitim Bakanlığı çok önemli bir işlev görüyor." dedi.

Yarışmanın bu yılki temasında, iki ülkenin vatan ve özgürlük şairleri Mehmet Akif Ersoy ve Muhammed İkbal'in yer almasının önemine de değinen Tekin, "Hem Mehmet Akif hem de İkbal dünyaca kabul görmüş iki Kur'an şairidir. İkisi de zulme, haksızlığa ve geri kalmışlığa karşı mücadele etti. Onlar memleketlerindeki hürriyetin savunucusu oldukları için ağır bedeller ödedi." diye konuştu.

Cinnah Genç Yazarlar Ödülü

Yarışma, 2016-2017 eğitim öğretim yılından bu yana Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, Türkiye genelindeki lise 11. ve 12. sınıf öğrencileri arasında geleneksel olarak düzenleniyor.

Önceki senelerde "Tarihi Perspektiften Türkiye Pakistan İlişkileri", "Son Gelişmeler Çerçevesinde Pakistan Türkiye Kardeşliği", "Tarihin ve Turizmin Buluştuğu Kardeş Ülke Pakistan", "Atatürk ve Muhammed Ali Cinnah'ın 20. Yüzyıldaki Rolü", "Pakistan Türkiye Kardeşlik İlişkilerinin Dünü Bugünü ve Geleceği" temalarıyla düzenlenen yarışma bu yıl, "20. Yüzyılın İki Büyük Şairi: Muhammed İkbal ve Mehmet Akif" temasıyla yapıldı.

Değerlendirmeler sonucunda, 3 derece ve 3 mansiyon ödülü almaya hak kazanan toplam 6 eser belirlendi.

Buna göre, İstanbul Alibeyköy Anadolu Lisesinden Mustafa Mert Tokgöz birinci, Çorum Hacı İsmail Kavlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Büşra Karakoç ikinci ve Kayseri Mustafa Asım Anadolu İmam Hatip Lisesinden Batuhan Yıldırım üçüncü oldu.

Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesinden Tülay Şen, Aydın Özel Söke Sınav Koleji Fen Lisesinden Feride Ekin Karayel ve İzmir Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesinden Cansu Dalga ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

Konuşmaların ardından, dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.