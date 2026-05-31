Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı, Rusya'yı Ziyaret Etti

MOSKOVA, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ve Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin'in daveti üzerine çarşamba-cumartesi günleri arasında Rusya'ya resmi ziyarette bulundu.

Zhao, ziyaret kapsamında Moskova'da Matviyenko ve Volodin ile ayrı ayrı görüştü ve 11. Çin-Rusya Parlamentolar Arası İşbirliği Komitesi Toplantısı'na katıldı.

Zhao, görüşmelerde iki ülke liderinin stratejik rehberliğinde Çin-Rusya ilişkilerinin daha büyük başarılara ve daha hızlı gelişime sahne olacak yeni bir aşamaya girdiğini söyledi.

Zhao, Çin'in iki ülke liderinin vardığı önemli mutabakatı tam olarak hayata geçirmek, Çin-Rusya geleneksel dostluğunu ileriye taşımak, karşılıklı stratejik güveni artırmak, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini ve çıkarların bütünleşmesini derinleştirmek ve ikili ilişkilerin daha yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmek üzere Rusya ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Zhao ayrıca, Çin ve Rusya'nın yasama organlarının kendi görev ve sorumlulukları doğrultusunda çok düzeyli ve çok sektörlü etkileşimlere yönelik olumlu ivmeyi koruduğunu, karşılıklı anlayış ve güveni artırdığını, iletişim ve karşılıklı öğrenmeyi güçlendirdiğini ve böylece ikili ilişkilerin gelişimine daha iyi hizmet ettiğini ifade etti.

Matviyenko ise iki ülke liderlerinin rehberliğinde Rusya-Çin ilişkilerinin tarihteki en iyi seviyesine ulaştığını belirterek, Rusya Federasyon Konseyi'nin ekonomi, ticaret, yatırım, enerji, kültür, ulaştırma ve bölgesel konular dahil çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğinin teşvik edilmesine hukuki destek sağlamak amacıyla Çin Ulusal Halk Kongresi ile etkileşimi güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

Volodin de yapay zeka gibi alanlarda yasama organları arasındaki etkileşim ve karşılıklı öğrenmeyi artırmak üzere Çin'le çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. Rusya'nın tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu belirten Volodin, İkinci Dünya Savaşı zaferinin sonuçlarını ortaklaşa savunmak amacıyla Çin'le çok taraflı işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Ayrıca perşembe günü düzenlenen 11. Çin-Rusya Parlamentolar Arası İşbirliği Komitesi Toplantısı'nda konuşan Zhao, iki ülkenin yasama organlarının, iki ülke liderinin vardığı önemli mutabakatı, işbirliği belgelerini ve önemli projeleri uygulamaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

Zhao ayrıca iki tarafa, Çin-Rusya Eğitim Yılları gibi etkinliklere aktif şekilde katılarak kültürel etkileşimleri derinleştirme, yerel yasama organlarının rolünden yararlanarak yerel işbirliğini genişletme ve uluslararası eşitlik ile adaletin teşvik edilmesi amacıyla çok taraflı çerçevelerde koordinasyonu artırma çağrısında bulundu.

