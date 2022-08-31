Çinli Bilim İnsanları Ay'ın Uzak Tarafındaki Regolitin Parçacık Boyutunu Bildirdi

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, Chang'e-4 uzay aracının tarihte ilk kez Ay'ın uzak tarafında yerinde yaptığı sıcaklık ölçümlerine dayanarak, Ay'ın uzak tarafındaki regolitin, yani kayayı kaplayan gevşek ve heterojen maddenin parçacık boyutunu hesapladı. National Science Review dergisinin son sayısında yayınlan an bir araştırmaya göre, Chang'e-4 iniş sahasında Ay yüze yinde biriken gevşekçe yığılı kayalık taneler ortalama ol arak yaklaşık 15 mikrometre derinlikte bulunuyor ve bu da yüzeyin altında olgunlaşmamış bir regolitin olduğunu kanıtlıyor.

8 Aralık 2018'de uzaya fırlatılan Chang'e-4 keşif aracı, 3 Ocak 2019'da Ay'ın uzak tarafındaki Güney Kutbu-Aitken Havzası'ndaki Von Karman Krateri'ne tarihteki ilk yumuşak inişi yaptı. İnişten sonra Yutu-2 gezgini, kullanılan iki ray üzerinde n serbest bırakıldı. Rayların terminallerinin altındaki dört sıcaklık ölçüm çubuğu, her 900 saniyede bir yerel reg olitin sıcaklığını ölçmeye başladı. Bu ölçümler araştırmacıların özelleştirilmiş bir termal model ile parçacık boyutunu hesaplamasına imkan tanıdı. Ayrıca, çalışmaya göre, iniş alanındaki ortalama kütle yo ğunluğunun metreküp başına yaklaşık 471 kg, üst 30 cm Ay regolitinde ise metreküp başına yaklaşık 824 kg olduğunu tespit ettiler. Araştırmanın sorumlu yazarı olan Wuhan'daki Çin Yerbiliml eri Üniversitesi'nden Huang Jun, "Bu sonuçlar, küresel sıcaklık gözlemlerinin gelecekteki analizi ve yorumlanması için önemli ve yeni 'temel gerçekleri' sağlayacak" dedi. Huang, "Gelecekteki yerinde sıcaklık ve ısı akışı incelem elerinin tasarımınada ışık tutacak" dedi.