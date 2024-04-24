Üye Girişi
Haberler

Çinli Astronotlar Shenzhou-18 Uzay Uçuşunu Gerçekleştirecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çinli astronotlar Ye Guangfu, Li Cong ve Li Guangsu, Shenzhou-18 mürettebatlı uzay uçuşu görevini gerçekleştirecek. Uzay gemisi, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilecek.

JİUQUAN, 24 Nisan (Xinhua) -- Kısa süre içinde gerçekleştirilecek Shenzhou-18 mürettebatlı uzay uçuşu görevini Çinli astronotlar Ye Guangfu, Li Cong ve Li Guangsu yürütecek ve Ye komutan olarak görev yapacak.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) Direktör Yardımcısı Lin Xiqiang, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Shenzhou-18 mürettebatlı uzay gemisinin Perşembe günü Beijing saatiyle 20.59'da Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderileceğini söyledi.

Ye Guangfu, Ekim 2021 ile Nisan 2022 tarihleri arasında Shenzhou-13 görevinin mürettebat üyesiydi. Üçüncü grup Çinli astronotlar arasında yer alan Li Cong ve Li Guangsu ise uzaya ilk kez çıkacak.

Shenzhou-18'in üç astronotu da 1980 sonrası kuşağa mensup.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Uzay Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Mayıs'ta Taksim Meydanı kapalı mı, neden kapalı? Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamaları yasak mı? Samsun Belediyesi hangi parti? Samsun Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel ne zaman görüşecekler? Buket Dereoğlu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Buket Dereoğlu kaç yaşında, nereli? Buket Dereoğlu biyografisi! Sandık Kokusu kadrosuna hangi isim katıldı? Kadroya dahil olan isim kim? Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik canlı yayında neden kavga etti? Kavganın sebebi ne? Borsa bugün kapalı mı? 24 Nisan Çarşamba bugün borsa açık mı, saat kaçta açılacak? Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Semih'in sakatlığı bitti mi? Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun yüksek lisansı sahte çıktı! Elif Aslı Yıldız istifa etti mi? Yüksek lisansı sahte mi çıktı? Erinç Sağkan kimdir? Halk Tv konuğu Erinç Sağkan kaç yaşında, nereli? Erinç Sağkan biyografisi! Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kimdir? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız istifa etti mi? Elif Aslı Yıldız kaç yaşında, nereli? Hıdırellez nedir? Hıdırellez günü ne yapılır? Hıdırellez kutlamak günah mı? Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda ne oldu? Metrolar çalışıyor mu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Baraj doluluk oranı seviyesi yüzde kaç? Kocasını terk edip üvey oğluyla kaçtı! Üvey oğluyla kaçan kadın ne dedi, olay ne?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title