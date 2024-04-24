Çinli Astronotlar Shenzhou-18 Uzay Uçuşunu Gerçekleştirecek

JİUQUAN, 24 Nisan (Xinhua) -- Kısa süre içinde gerçekleştirilecek Shenzhou-18 mürettebatlı uzay uçuşu görevini Çinli astronotlar Ye Guangfu, Li Cong ve Li Guangsu yürütecek ve Ye komutan olarak görev yapacak.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) Direktör Yardımcısı Lin Xiqiang, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Shenzhou-18 mürettebatlı uzay gemisinin Perşembe günü Beijing saatiyle 20.59'da Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderileceğini söyledi.

Ye Guangfu, Ekim 2021 ile Nisan 2022 tarihleri arasında Shenzhou-13 görevinin mürettebat üyesiydi. Üçüncü grup Çinli astronotlar arasında yer alan Li Cong ve Li Guangsu ise uzaya ilk kez çıkacak.

Shenzhou-18'in üç astronotu da 1980 sonrası kuşağa mensup.