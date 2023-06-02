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Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Güncel Haberler

Bursa'nın Gemlik ilçesinde arkadaş cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi. Olay, Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi Han Arkası Sokak'ta meydana geldi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde arkadaş cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi.

Olay, Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi Han Arkası Sokak'ta meydana geldi. Arkadaş oldukları iddia edilen Cihat Can (46) ve Murat O. (40) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada Murat O., Cihat Can'ı tüfekle vurularak yaralandı. Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan Can, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanlı, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından aynı sokakta bulunan evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Murat O., adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hamidiye Hisarcık Gemlik Bursa Güncel Haberler

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