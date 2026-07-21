Çin Başbakanı Li, Taylandlı Mevkidaşı ile Görüştü

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in başkenti Beijing'de Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ile bir araya geldi.

Li pazartesi günkü görüşmede, Çin ve Tayland'ın uzun yıllara dayanan dostane ilişkilere sahip yakın komşular olduğunu belirterek, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde ortak geleceğe sahip Çin-Tayland topluluğunun inşasının sürekli derinleşip sağlamlaştığını ve ikili işbirliği için daha geniş perspektifler sunduğunu söyledi.

Li, Tayland ile aralarındaki geleneksel dostluğu daha da ileriye taşımaya, karşılıklı siyasi güveni pekiştirmeye, karşılıklı desteği güçlendirmeye, çeşitli alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini daha üst bir seviyeye çıkarmaya ve iki halkın refahını sürekli artırmaya istekli olduklarını ifade etti.

Li, iki ülkenin kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirmeye, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini ilerletmeye, ikili ticaretteki güçlü büyüme ivmesini sürdürmeye, yeni gelişen alanlardaki işbirliğini genişletmeye ve ortak refahı teşvik etmek üzere Tayland ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Tayland'ın Çinli şirketlere elverişli bir iş ortamı sağlamasını beklediklerini belirten Li, iki tarafın kolluk ve güvenlik alanlarındaki işbirliğini de daha da güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Çin'e ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Anutin ise iki ülke liderlerinin geçen yıl gerçekleştirdiği görüşmenin ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandırdığına dikkat çekerek, Çin ile üst düzey temasları yakın şekilde sürdürmeye, diyalog mekanizmalarından etkin biçimde yararlanmaya, çeşitli alanlarda işbirliğini teşvik etmeye ve ikili ortaklıkta daha tatbiki sonuçlar elde etmek için çaba göstermeye istekli olduklarını ifade etti.

Tayland'ın tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik hiçbir faaliyeti desteklemeyeceğini vurgulayan Anutin, sınır ötesi suçlarla mücadele çabalarını artıracaklarını ve Çinli turistler ile işletmeler için güvenli ve elverişli bir ortam oluşturacaklarını belirtti.

Anutin, Çin'in ortaya koyduğu dört büyük küresel inisiyatifi memnuniyetle karşıladıklarını ve çok taraflı platformlarda Çin ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

İki başbakan, görüşmelerin ardından ticaret, bilim ve teknoloji, yapay zeka eğitimi, havacılık ve uzay ile medya dahil çeşitli alanlardaki işbirliğine ilişkin belgelerin imzalanmasına nezaret etti.

Kaynak: Xinhua