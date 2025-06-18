Çin ve Orta Asya Ülkeleri Tarım ve Enerjide İşbirliğini Derinleştiriyor

ASTANA, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan, tarım ve enerji gibi kilit öneme sahip sektörlerde işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı.

Çin ve beş Orta Asya ülkesi, salı günü Astana'da düzenlenen 2. Çin-Orta Asya Zirvesi'nde Astana Deklarasyonu'nu imzaladı.

Deklarasyona göre taraflar, tarımsal işbirliği potansiyelinden daha fazla yararlanma kararlılıklarını teyit ederken Çin, Orta Asya ülkelerinin, Çin Uluslararası İthalat Fuarı gibi büyük fuarlar aracılığıyla tarım ürünlerinin görünürlüğünü artırma çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Taraflar ayrıca hem akıllı tarımın geliştirilmesi hem de su tasarrufu sağlayan, yeşil ve diğer verimli teknolojilerin uygulanması ve ileri deneyimlerin paylaşılmasının artırılması konularında istekli olduklarını ifade etti.

Katılımcılar, çölleşmiş ve tuzlu ve alkali toprakların yönetimi ve geliştirilmesi gibi alanlarda teknoloji ve uzman değişimini ve işbirliğini teşvik etme konusundaki kararlılıklarını da teyit etti.

Deklarasyonda tarafların, enerji sanayisi zincirlerinin tümünde işbirliğini genişletmek, petrol, doğalgaz ve kömür gibi geleneksel enerji alanlarında işbirliğini daha da geliştirmek, hidroelektrik ve güneş, rüzgar ve hidrojen enerjisi gibi temiz enerji alanlarında işbirliğini güçlendirmek ve nükleer enerjinin barışçıl kullanımında işbirliğini derinleştirmek üzere Çin-Orta Asya enerji geliştirme ortaklığının kurulmasını destekledikleri belirtildi.