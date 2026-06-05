Çin ve Laos, ilişkilerini "her koşulda ortak geleceği paylaşan topluluğa" yükseltti

Çin ve Laos, ikili ilişkilerinin düzeyini, "her koşulda ortak geleceği paylaşan topluluğa" yükselttiklerini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Laos Devlet Başkanı Thonglun Sisoulith ile Pekin'de bir araya geldi.

Liderler, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeyinin, "ortak geleceği paylaşan topluluktan", "her koşulda ortak geleceği paylaşan topluluğa" yükseltilmesinde mutabakata vardı.

Görüşmede, Çin'in Laos'u daima komşuluk diplomasisinde öncelik olarak gördüğünü vurgulayan Şi, iki ülke arasında stratejik hizalanmayı güçlendirmeyi, işbirliği alanlarını genişletmeyi dilediklerini belirtti.

Şi, Çin-Laos Demiryolu'nu önemli bir ulaştırma hattı haline getirmeyi, Çin-Laos Ekonomik Koridoru'nda işbirliğini geliştirmeyi dilediklerini, iki ülkenin tarım ve elektrik üretimi gibi geleneksel işbirliği alanlarının yanı sıra yapay zeka ve dijital ekonomi gibi yükselen sektörlerde işbirliğini genişletmesi gerektiğini ifade etti.

Çin'in Laos'un uluslararası ve bölgesel meselelerde daha büyük rol oynamasını desteklediğini kaydeden Şi, tarafların, Küresel Güney'in ortak çıkarlarını güvenceye almak için çok taraflı işbirliğini geliştirmesi gerektiğine işaret etti.

Laos Devlet Başkanı Sisoulith de Çin ile yüksek düzeyde siyasi güveni pekiştirmeye, savunma ve güvenlik alanında işbirliğini güçlendirmeye, çevrim içi kumar ve telefon dolandırıcılığıyla ortak mücadele etmeye, ticaret, yatırımlar, maden kaynaklarının işletilmesi, temiz enerji, dijital ekonomi, modern tarım ve ekolojik çevrenin korunması alanlarında işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu kaydetti.