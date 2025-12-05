Haberler

Çin Cumhurbaşkanı Xi ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin-Fransa İş Konseyi 7. Toplantısının Kapanış Törenine Katıldı
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beijing'de düzenlenen Çin-Fransa İş Konseyi toplantısında, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve uluslararası belirsizliklerle başa çıkma konularına değindiler.

BEİJİNG, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Çin-Fransa İş Konseyi 7. toplantısının kapanış törenine katılarak konuşma yaptı.

Xi perşembe günkü törende Çin ve Fransa'nın, ilişkilerinin istikrarından faydalanarak uluslararası durumdaki belirsizliklerle başa çıkması gerektiğini söyledi.

Xi, iki tarafa ikili ekonomik ve ticari işbirliğinde yeni alanlar açma, Çin ile Avrupa Birliği arasındaki karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinde yeni ilerlemeleri teşvik etmeyi sürdürme ve küresel yönetişimin reforma tabi tutulup iyileştirilmesine ortaklaşa yeni katkılar sağlama çağrısında bulundu.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin-Fransa ilişkilerinde 60 yıllık yeni bir döngünün başlangıcı olduğuna dikkat çeken Xi, ikili ekonomik ve ticari işbirliğinin sürekli genişlediğini ve daha fazla direnç sergilediğini belirtti. Xi, 2025'in ilk 10 ayında ikili ticaretin 68,75 milyar ABD dolarına ulaştığını ve karşılıklı yatırımlarınsa toplamda 27 milyar ABD dolarını aştığını kaydetti.

Fransa'yı ekonomik ve ticari konularda önemli ve vazgeçilmez bir ortak olarak gördüklerini söyleyen Xi, Fransa'nın Çin'in modernleşmesine katılımını memnuniyetle karşıladıklarını ve gerekli yetenek ve isteğe sahip Çinli şirketlerin Fransa'ya yatırım yapmasını desteklediklerini vurguladı.

İki tarafın yapay zeka, yeşil ve dijital ekonomiler, biyotıp ve gümüş ekonomi gibi yükselen alanlarda işbirliği potansiyelini değerlendirmesi gerektiğini belirten Xi, Çin ve Fransa'nın, sanayi ve tedarik zincirlerinde işbirliğini teşvik etmeye ve her iki ülkenin şirketlerine adil, şeffaf, ayrımcı olmayan ve öngörülebilir iş ortamı sağlamaya devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Karşılıklı bağımlılığın risk olmadığını ve yakın çıkarların da tehdit oluşturmadığını belirten Xi, Çin ve Fransa'nın, Çin-AB ilişkilerinin kapsamlı stratejik ortaklık olarak sürdürülmesini teşvik etmek ve bu ilişkinin önümüzdeki 50 yılını daha da parlak hale getirmek için birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Xi, Çin ve Fransa'nın gerçek çok taraflılığı uygulaması, Birleşmiş Milletler'in statüsü ve otoritesini ortaklaşa el üstünde tutması, merkezinde Dünya Ticaret Örgütü'nün yer aldığı kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini koruması ve küresel yönetişimin reforma tabi tutulup iyileştirilmesine katkı sağlaması gerektiğini söyledi.

Xi, Fransız girişimcilerin Çin'in kalkınma sürecinden yararlanmaya devam etmelerinin memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Kaynak: Xinhua
