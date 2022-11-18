Çin, Tayland'ın Araştırma İçin Tokamak İnşa Etmesine Yardım Ediyor

HEFEİ, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de bulunan, füzyon reaksiyonu koşullarını simüle etmek için ultra yüksek sıcaklıkta bir plazmanın oluşturulabileceği deneysel bir makine olan dev bir tokamak sökülerek iyi bir şekilde paketlendi.

HEFEİ, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de bulunan, füzyon reaksiyonu koşullarını simüle etmek için ultra yüksek sıcaklıkta bir plazmanın oluşturulabileceği deneysel bir makine olan dev bir tokamak sökülerek iyi bir şekilde paketlendi. Tokamağın Aralık ayının ortasında Tayland'a sevk edilmesi planlanıyor.

Tayland Tokamak 1 (TT-1) olarak yeniden adlandırılan tesis, Çin Bilimler Akademisi'nin Plazma Fiziği Enstitüsü (ASIPP) tarafından geliştirildi.

2017'de imzalanan işbirliği anlaşmasına göre ASIPP, tokamağı Tayland Nükleer Teknoloji Enstitüsü'ne (TINT) hibe edecek ve ülkenin bu tesisi kurmasına, işletmesine ve füzyon enerjisi araştırma ve geliştirme alanında yetenek geliştirmesine yardımcı olacak.

ASIPP'de bu projenin önemli bir üyesi olan Huang Yiyun, "Tüm tesis 462 ana parçadan oluşuyor ve 84 tonun üzerinde ağırlığa sahip. Bunlar Tayland'a altı konteynerle sevk edilecek" dedi.

Tesisin 2023 yılının Ocak ayı başlarında Tayland'a ulaşması bekleniyor. Toplamda yaklaşık 60 kişiden oluşan üç grup Çinli personel, resmi lansmanından önce makinenin montajına, ayarlanmasına ve test edilmesine yardımcı olmak amacıyla Tayland'a gönderilecek.

Bu tür araştırmalar nihai olarak, sabit temiz enerji akışı sağlamak için denizde bol miktarda bulunan döteryumu kullanarak güneş gibi nükleer füzyon yaratmayı amaçlıyor. Bir litre deniz suyundaki döteryumun, füzyon reaksiyonu yoluyla 300 litre benzine eşdeğer miktarda enerji üretebileceği tahmin ediliyor.

Yeterli teorik bilgi edinmek ve tokamakın işleyişinden yararlanmak amacıyla Tayland'dan dokuz bilim insanı ve mühendisten oluşan bir grup, üç aydan fazla süren yoğun bir eğitim programı için Haziran ayı sonlarında Hefei'ye geldi.

TINT'in Füzyon ve Plazma Bölümü Başkanı Dr. Nopporn Poolyarat, Xinhua'ya gönderdiği elektronik postasında "TT-1 cihazının gelişini gördüğümüz için heyecanlıyız. Yeni bina, tesisin Tayland'daki yerleşimi için özel olarak tasarlandı" dedi.