Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Atina'da Kutlandı
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ATİNA, 23 Haziran (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Çin Büyükelçiliği'nde düzenlenen Çin Kung Fu'su gösterisini izleyen insanlar, 22 Haziran 2023. Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri işbirliği, Perşembe günü Atina'daki Çin Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.
ATİNA, 23 Haziran (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Çin Büyükelçiliği'nde düzenlenen Çin Kung Fu'su gösterisini izleyen insanlar, 22 Haziran 2023.
Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri işbirliği, Perşembe günü Atina'daki Çin Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonla kutlandı. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel