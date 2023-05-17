Çin-Orta Asya Zirvesi'ne Katılacak Liderleri, Yerel Halk Dansçıları Karşıladı

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da Orta Asya ülkelerinin liderleri için düzenlenen karşılama töreninde performans sergileyen yerel halk dansçıları, 17 Mayıs 2023.

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da Orta Asya ülkelerinin liderleri için düzenlenen karşılama töreninde performans sergileyen yerel halk dansçıları, 17 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Xing Guangli/Xinhua)

XI'AN, 17 Mayıs (Xinhua) -- Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan liderleri, 18-19 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Çin-Orta Asya Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'a gelmeye başladı.

Aralarında yerel halk dansçılarının da yer aldığı 190 kişilik bir grup, Orta Asya ülkelerinin liderlerini karşılamak üzere havaalanında bulunuyor.

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da Orta Asya ülkelerinin liderleri için düzenlenen karşılama töreninde performans sergileyen yerel halk dansçıları, 17 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Xing Guangli/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da Orta Asya ülkelerinin liderleri için düzenlenen karşılama töreninde performans sergileyen yerel halk dansçıları, 17 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li Yibo/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da Orta Asya ülkelerinin liderleri için düzenlenen karşılama töreninde performans sergileyen yerel halk dansçıları, 17 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Xing Guangli/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da Orta Asya ülkelerinin liderleri için düzenlenen karşılama töreninde performans sergileyen yerel halk dansçıları, 17 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Xing Guangli/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da Orta Asya ülkelerinin liderleri için düzenlenen karşılama töreninde performans sergileyen yerel halk dansçıları, 17 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Xing Guangli/Xinhua)