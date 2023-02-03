Çin Ocak Ayında İsrail'in En Büyük İthal Otomobil Tedarikçisi Oldu

KUDÜS, 3 Şubat (Xinhua) -- İsrail Araç İthalatçıları Derneği'nin Perşembe günü açıkladığı verilere göre Çin, Ocak ayında İsrail'in en büyük ithal binek otomobil tedarikçisi oldu.

KUDÜS, 3 Şubat (Xinhua) -- İsrail Araç İthalatçıları Derneği'nin Perşembe günü açıkladığı verilere göre Çin, Ocak ayında İsrail'in en büyük ithal binek otomobil tedarikçisi oldu.

İsrail'de Ocak ayında 7.753 adet Çin üretimi binek otomobil satılırken, bir önceki yılın aynı döneminde bu sayı 685'ti. Verilere göre, Güney Kore ve Japonya, sırasıyla 7.393 ve 7.251 adet araç satışıyla İsrail'in ikinci ve üçüncü en büyük ithal binek otomobil tedarikçileri oldu.

Çinli BYD Auto tarafından üretilen ve 2022'nin Ekim ayında İsrail'de satışa sunulan elektrikli yarı kompakt crossover modeli Atto 3, Ocak'ta yaklaşık 3.000 adet satıldı ve bu dönemde İsrail'de en çok satılan elektrikli otomobil oldu.

Çinli otomobil üreticisi Chery'nin Kasım 2022'de İsrail'de piyasaya sürdüğü benzinli modelleri ile MG ve Geely'nin elektrikli modelleri de Ocak ayında İsrail'de yüksek satışlar kaydetti.