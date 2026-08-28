Haberler

Çin Merkez Bankası'ndan Xizang'daki Heyelan Bölgesine 5 Milyar Yuan Destek

Çin Merkez Bankası'ndan Xizang'daki Heyelan Bölgesine 5 Milyar Yuan Destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Merkez Bankası, Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'ndeki heyelanın ardından afet yardımı ve yeniden yapılanmayı desteklemek için tarım ve küçük işletmelere yönelik yeniden borçlanma kotasını 5 milyar yuan artırdı. Heyelanda en az 5 kişi hayatını kaybederken, 558 kişi kayboldu. Banka, finans kuruluşlarını kredi desteğini artırmaya teşvik edecek; sigorta şirketleri de tazminat süreçlerini hızlandırdı.

BEİJİNG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası, heyelanın meydana geldiği Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde afet yardım çalışmalarını ve afet sonrası yeniden yapılanmayı desteklemek amacıyla bölgedeki tarım işletmelerine ve küçük işletmelere yönelik yeniden borçlanma kotasını 5 milyar yuan (yaklaşık 737 milyon ABD doları) artırdı.

Banka perşembe günü yaptığı açıklamada, söz konusu adımla finans kuruluşlarını, afetin yaşandığı bölgelerde piyasa aktörlerine yönelik kredi desteğini artırmaya yönlendirmeyi ve bu konuda teşvik etmeyi amaçladığını belirtti.

Xizang'ın Gyirong ilçesinde, Çin ile Nepal arasındaki Gyirong Sınır Kapısı'nda çarşamba sabahı yaşanan heyelanda cuma günü itibarıyla 5 kişinin hayatını kaybettiği, 558 kişinin kayıp olduğu bildirilmişti. 141 kurtarma görevlisinden oluşan ilk ekip, perşembe sabahı bölgeye ulaştı.

Yeniden borçlanma mekanizması, merkez bankasının belirli sektörlere kredi verilmesini teşvik etmek amacıyla finans kuruluşlarına düşük maliyetli fon sağladığı para politikası aracı olarak biliniyor.

Banka, Xizang bölgesi şubesinden, sağlanan ilave kotayı etkin şekilde kullanmasını ve afetten etkilenen bölgelerdeki finansman ihtiyaçlarına aktif şekilde yanıt vermeleri konusunda finans kuruluşlarını yönlendirmesini talep edeceğini belirtti.

Çin'in sigorta sektörü de afetin ardından hasar tazminatı hizmetleri ve mali destek sağlamak için hızla harekete geçti. PICC ve Ping An P&C'nin de aralarında bulunduğu büyük sigorta şirketleri, acil durum müdahale mekanizmalarını devreye soktu, etkilenen bölgelere ekipler gönderdi ve hızlı hasar tazminatı kanalları oluşturdu.

Kaynak: Xinhua
Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım

Cem Küçük'ü yakacak isim teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor

Yeni dönemin 7 kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun o halini gören taraftarlar delirdi

Bu halleri taraftarları delirtti!

Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalarına devam etti

Türkiye'ye yönelik bir küstah çıkış daha
Galatasaray'a 39 milyon euroluk çılgın teklif! Yönetim düşünmeden reddetti

Galatasaray'a transfer piyasasını altüst edecek teklif

Dünya Türk dizilerini izliyor, Türkiye’yi merak ediyor

Dünya Türk dizilerini izliyor, Türkiye’yi merak ediyor
N'Golo Kante yine taraftarı mest etti

N'Golo Kante yine taraftarı mest etti
Melih Gökçek'ten 'Almanya'da milyonluk serveti var' iddialarına yanıt

Gökçek'ten "Almanya'da milyonluk serveti var" iddialarına yanıt
CIA Başkanı Moskova’ya bunun için gitmiş! Rusya’ya “Vakit geldi” mesajı

CIA Başkanı'nın sır ziyaretinin perde arkası: Artık vakit geldi