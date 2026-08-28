Çin-Kırgızistan Ticareti 11,7 Milyar Dolara Ulaştı; ŞİÖ'de İşbirliği Derinleşiyor

BEİJİNG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Huang Ling, uzun süredir Kırgızistan'ın en büyük ticaret ortağı olduklarını belirterek, ikili ekonomik ve ticari işbirliğinin istikrarlı şekilde ilerlediğini söyledi.

Huang, yılın ilk 7 ayında Çin ile Kırgızistan arasındaki ticaret hacminin 11,7 milyar ABD dolarına ulaştığını belirtti. Söz konusu dönemde, Çin'in Kırgızistan'a yönelik makine ve elektrik ürünlerinin yanı sıra "yeni üçlü" olarak nitelendirilen elektrikli araç, lityum pil ve fotovoltaik ürün ihracatının da hızla arttığını ifade etti.

Sözcü, "İki ülke liderinin stratejik rehberliğinde ikili ekonomik ve ticari işbirliği son yıllarda istikrarlı şekilde ilerlemiş ve çeşitli alanlarda olumlu sonuçlar vermiştir" dedi.

Çin'in aynı zamanda Kırgızistan'ın en büyük doğrudan yabancı yatırım kaynağı olduğunu belirten Huang, temmuz sonu itibarıyla Kırgızistan'daki tüm sektörlere yönelik Çin'in doğrudan yatırımlarının 2 milyar ABD dolarını aştığına dikkat çekti. Sözcü, altyapı, enerji, madencilik, tarım ve yeşil kalkınma alanlarındaki büyük projelerin sorunsuz şekilde ilerlediğini belirtti.

Huang, iki ülkenin bölgesel ekonomik işbirliğini teşvik etmek amacıyla Çin ile Orta Asya ülkeleri arasında ve Shanghai İşbirliği Örgütü bünyesinde ticaretin ve yatırımların serbestleştirilip kolaylaştırılmasının yollarını aradığını da ifade etti. Sözcü, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmenin yanı sıra ikili ekonomik ve ticari işbirliğinin yüksek kaliteli gelişimini desteklemeyi sürdürmek üzere Kırgızistan ile çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

İçinde bulunduğumuz yılın Shanghai İşbirliği Örgütü'nün kuruluşunun 25. yıldönümü olduğunu hatırlatan Huang, Çin'in örgüte üye ülkelerle ticaret hacminin 2001'de 12,1 milyar ABD doları seviyesinden 2025'te 523,5 milyar ABD dolarına çıktığını ve ülkenin toplam dış ticaretinin yüzde 8'ini oluşturduğunu söyledi. Huang, Çin'in diğer üye ülkelere yönelik "yeni üçlü" ihracatında ve sınır ötesi e-ticaret ihracatında da hızlı büyüme kaydedildiğini ifade etti.

Çin'in son 25 yıldır Shanghai Ruhu'nu koruduğunu vurgulayan Huang, ortak kalkınmayı sürdürmek ve faydalarından yararlanmak için diğer üye ülkelerle ortaklaşa çalıştıklarını ve bölgesel ekonomik işbirliğinde verimli sonuçlar elde edilmesine yardımcı olduklarını söyledi.

Çin'in üye ülkelere yaptığı yatırımların artmaya devam ettiğine işaret eden Huang, 2025 yılında tüm sektörlerdeki doğrudan yatırımların 3,3 milyar ABD dolarına ulaştığını belirtti. Huang, söz konusu yatırımların petrol ve doğalgaz, maden kaynakları, altyapı, yeni enerji, otomotiv ve kimya gibi alanları kapsadığını ifade etti.

Huang ayrıca, inşa ettikleri 30'dan fazla ekonomik ve ticari işbirliği bölgesine yatırım yaparak üye ülkelerin sektörel kalkınma kapasitelerine katkıda bulunduklarını vurguladı.

Huang, üye ülkeler, gözlemci devletler ve diyalog ortaklarıyla ekonomik ve ticari işbirliğinin yüksek nitelikli gelişimi için eylem planını uygulamaya devam edeceklerini, ticaret ve yatırımın serbestleştirilip kolaylaştırılmasını teşvik edeceklerini, hizmet ve dijital ticareti ilerleteceklerini, sanayi ve tedarik zinciri işbirliğini derinleştireceklerini ve bölgesel ekonomik işbirliğini yeni bir seviyeye taşıyacaklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua