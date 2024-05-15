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Çin, İngiltere'de casusluk suçlamalarına tepki gösterdi

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Çin, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden bazı vatandaşlarının İngiltere'de casusluk suçlamasıyla gözaltına alınarak soruşturulmasına tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vamg Vınbin, İngiliz otoritelerinin 3 Çin vatandaşını gözaltına almasından 'derin endişe duyduklarını' belirtti.

Çin, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden bazı vatandaşlarının İngiltere'de casusluk suçlamasıyla gözaltına alınarak soruşturulmasına tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vamg Vınbin, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında İngiliz otoritelerinin 3 Çin vatandaşını gözaltına almasından "derin endişe duyduklarını" belirtti.

İngiltere'nin bir süredir "Çin casusları" ve "Çin'in siber saldırısı" iddialarını abartarak gündeme taşıdığını savunan Sözcü Vang, "Tüm bu suçlamalar temelsizdir ve kabul edilemez bir düşmanlaştırma biçimidir." dedi.

Vang, "Çin, yargı adaleti ve ulusal güvenlik adı altında oynanan bu hakir ve siyasi güdümlü oyunları reddediyor." ifadesini kullandı.

İngiliz polisi, hafta başında Hong Kong istihbarat servisine yardım sağladıkları suçlamasıyla 3 kişinin Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında gözaltına alındığını duyurmuştu.

Çin'in Londra Büyükelçisi Cıng Zıguang, ülkesinin İngiltere topraklarında casusluk ve siber saldırı düzenlediği iddiaları üzerine İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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