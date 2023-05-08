Çin'in Yeniden Kullanılabilir Test Uzay Aracı Başarılı İniş Yaptı

JİUQUAN, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de yeniden kullanılabilir deneysel uzay aracı, ülkenin kuzeyindeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde bulunan iniş alanına başarılı şekilde dönüş yaptı.

Uzay aracı, yörüngede 276 gün kaldıktan sonra Pazartesi günü dünyaya döndü. Deneyin başarılı sonuçlanması, Çin'in yeniden kullanılabilir uzay aracı teknolojilerinde önemli bir atılım yaptığını gösteriyor. Yeniden kullanılabilir uzay araçları gelecekte uzayın barışçıl amaçlarla kullanımına yönelik daha kolay ve düşük maliyetli gidiş dönüş yöntemleri sunacak.