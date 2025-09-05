Çin'in Teknoloji Savaşındaki Yükselişi: Tencent ve Deep Robotics

ABD ve Çin arasındaki "teknoloji savaşı" sürerken, Çin merkezli teknoloji firmaları Tencent ve Deep Robotics, geliştirdikleri yapay zeka ve robot teknolojileriyle ABD menşeli teknoloji şirketlerinin muadili konumunda.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi Çin ve ABD arasındaki çetin rekabet, artık sadece diplomasi masalarında ya da ticaret savaşlarında değil, aynı zamanda teknoloji alanında da yaşanıyor.

İki ülke arasında uzun yıllardır süren siyasi gerilim, son günlerin sıcak konusu "karşılıklı tarife" savaşlarının yanı sıra yapay zeka ve 5G teknolojisinin kullanımı konusunda da gözle görülür teknoloji rekabetine dönüşmüş durumda.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) tarafından verinin iş gücü, sermaye ve toprak gibi "üretim faktörü" sayılması ve Facebook, Youtube, WhatsApp, Instagram ve X gibi ABD menşeli sosyal medya araçlarına erişimin yasak olması sebebiyle Çin, bu uygulamaların yanı sıra teknoloji sektöründeki hizmetler ve ürünlere karşı kendi alternatiflerini geliştiriyor.

Avrupa ülkeleri ve ABD'yle kıyaslandığında içine daha kapanık bir ülke sayılabilecek Çin'de, mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a alternatif olarak Wechat, yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye alternatif olarak DeepSeek, robot üretiminde öncü şirketlerden Boston Dynamics'e alternatif olarak ise Deep Robotics ön plana çıkıyor.

Çin'in yüksek teknoloji üretim merkezi olan Şıncın şehrinde 1998 yılında kurulan Tencent, 1999'da anlık mesajlaşma uygulaması olan QQ'yu tanıttı.

Şirketin 2011'de piyasaya sürdüğü ve Whatsapp "muadili" denilebilecek sohbet uygulaması WeChat ile beyaz sohbet baloncukları içerisinde yeşil noktayla temsil edilen ikonu, kısa sürede Çinlilerin en sık karşılaştığı semboller arasına girdi.

WeChat'in 2013'te ödeme özelliği kazanmasıyla birçok Çinli alışveriş için sık olarak bu yöntemi tercih etmeye başladı. "Apple Pay" adlı mobil ödeme sistemine bir alternatif getiren bu uygulama sayesinde kullanıcılar, büyük marketler ve hatta küçük esnaftan yaptığı alışverişi uygulama içinde bulunan kişiye özel kare kodları tarayarak saniyeler içinde ödeyebiliyor.

Öte yandan aylık 1 milyarın üzerinde aktif kullanıcı sayısı ve milyarlarca dolarlık piyasa değerine sahip WeChat'in en önemli özelliklerinden biri, çok sayıda pratik uygulamanın tek bir veri tabanında birleşiyor olması.

Kullanıcılar, WeChat hesaplarındaki sohbet pencerelerinden para yollayabilmelerinin yanı sıra taksi de çağırabiliyor.

Ülkedeki diğer mobil ödeme yöntemi, e-ticaret devi Alibaba'nın geliştirdiği "Alipay" ile ülkeyi "nakitsiz toplum" geleceğine taşıyan "WeChat" yetkilileri, Alipay'in daha çok çevrim içi alışverişlerde kullanıldığına, WeChat Pay'in ise günlük rutin alışverişlerde tercih edildiğine dikkati çekiyor.

Tüm bunların yanı sıra Tencent ayrıca, 5G teknolojisi ve yapay zekanın (AI) birleştiği farklı uygulamalar üzerinde çalışıyor.

Şirket tarafından geliştirilen "avuç içi izi"nin kullanıldığı bir ödeme yöntemi halihazırda bazı havaalanları ve marketlerde kullanılmaya başlanırken, bu teknolojinin ödeme kolaylığı sağlayacağı ve ödemeye ayrılan süreyi azaltacağı düşünülüyor.

Şirketin geliştirdiği ve yapay zekanın entegre edildiği uygulamalar arasında, ses netliğini ve anlaşılırlığını yüzde 85 oranında artırabilen bir gürültü engelleyici algoritma ve 5G teknolojisiyle çalışan uzaktan kamyon sürüşüne imkan sağlayan proje de yer alıyor.

Deep Robotics

2017'de Hangcou kentinde kurulan robotik şirketi "Deep Robotics", 2018'de ABD merkezli Boston Dynamics robotlarına benzerliğiyle dikkati çeken ilk 4 ayaklı robotunu tanıtmasıyla özellikle sosyal medyada ün kazandı. Merdiven tırmanabilen ve akıllı etkileşime geçebilen bu robot ayrıca otonom şekilde yön bulma özelliğine de sahip.

Hızlı şekilde hareket etme imkanına sahip bu "robot köpekler", belirli seviyeye kadar engellerin üstünden atlayabiliyor ve iki ayağının üzerinde durabiliyor.

Sonraki modellerinde işlevleri daha da gelişen robotlar, otonom şarj gibi özellikler kazanırken, deprem yardım tatbikatına katılmasının yanı sıra endüstriyel denetim, arama kurtarma ve yangın söndürme faaliyetlerinde de bulunmaya başladı.

Geçen yıl da şirketin ilk insansı robotu olan "DR01"i duyuran Deep Robotics, Çin'in geniş teknoloji ekosistemine entegrasyonu sayesinde hızlı büyüme gösteriyor.