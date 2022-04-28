Çin'in Omicron Aşısının Klinik Denemelerinin 3-4 Ay İçinde Tamamlanması Bekleniyor

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin'de Omicron varyantlarına karşı aşı geliştiren Çin Ulusal Biotec Grubu'na göre, Omicron aşısının klinik denemelerinin üç ila dört ay içinde tamamlanması ve ardından aşının kademeli olarak kullanıma sunulması bekleniyor. Sinopharm'ın yan kuruluşu olan aşı geliştirici Çin Ulusal Biotec Grubu'nda (CNBG) baş bilim insanı ve başkan yardımcısı olan Zhang Yuntao Çarşamba günü düzenlediği çevrimiçi basın toplantısında, klinik öncesi araştırmaların aşının Omicron varyantlarına karşı iyi bir nötralize edici etkinliğe sahip olduğunu gösterdiğini söyledi.

Zhang, hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin de aşının Omicron enfeksiyonlarına karşı belli bir koruma sağladığını gösterdiğini belirterek aşının koruyucu etkisinin klinik denemelerde daha fazla gözlenmesinin gerektiğine işaret etti. Aşı, Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi tarafından Salı günü klinik denemeler için onaylanmıştı. Klinik deneylerde, inaktif aşının güvenlik ve bağışıklık sağlayıcılığını değerlendirmek üzere iki veya üç doz Kovid-19 aşısı yapılan 18 ve üzeri yaştaki kişiler arasında rastgele, çift kör ve kohort çalışma metodu kullanılacak. CNBG'nin baş bilim insanı ve diğer başkan yardımcısı Yang Huichuan da Omicron varyantlarına karşı aşının başarıyla geliştirilmesinin ardından CNBG'nin yeni aşıyı üretmek için ana üretim kapasitesi ve ekipmanlarını koordine edeceğini söyledi.

Xinhua / Güncel