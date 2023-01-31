Çin'in Ningbo Zhoushan Limanının Kargo Hacmi, 2022'de Dünya Çapında Birinci Sırada Yer Aldı

HANGZHOU, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletindeki ülkenin en işlek limanı olan Ningbo Zhoushan Limanı'ndan yapılan açıklamaya göre, limanın kargo hacmi 2022 yılında 1,25 milyar tonu aşarak dünya çapında üst üste 14'üncü kez birinci sırada yer aldı.

Havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang Eyaleti'ndeki Ningbo-Zhoushan Limanı'na yanaşan bir kargo gemisi görülüyor, 13 Aralık 2022. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)

HANGZHOU, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletindeki ülkenin en işlek limanı olan Ningbo Zhoushan Limanı'ndan yapılan açıklamaya göre, limanın kargo hacmi 2022 yılında 1,25 milyar tonu aşarak dünya çapında üst üste 14'üncü kez birinci sırada yer aldı.

Limanın konteyner hacmi ise geçen yıl 33,35 milyon TEU'ya (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) ulaştı ve dünya üçüncüsü oldu.

2022 yılı sonunda, limanın deniz hatları sayısı 2021 yılı sonuna göre 13 güzergah artarak 300'e çıktı.

Limanda deniz-demiryolu intermodal konteyner taşımacılığı hizmeti de 2022'de güçlü bir büyüme kaydetti. Limanda bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla ilk kez 1,45 milyon TEU'luk işlem yapıldı.