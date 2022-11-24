Çin'in Kuzeyindeki Çölde Tablo Gibi Bir Göl Manzarası Güncel Haberler Çölün içindeki bir gölde kürek çeken bir erkek güzel bir sahne oluşturuyor. Çölün içindeki bir gölde kürek çeken bir erkek güzel bir sahne oluşturuyor. Suminjilin isimli göl, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Alashan Ligi'ndeki Badain Jaran Çölü'nde bulunuyor. Badain Jaran, Çin'in üçüncü büyük çölü olarak biliniyor. Farklı büyüklüklerde 144 gölün yer aldığı çölde rafting, bölgedeki yeni aktivitelerden biri haline geldi. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Hohhot kentinden bildiriyor.(XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Moğolistan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin'in Kuzeyindeki Çölde Tablo Gibi Bir Göl Manzarası - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.