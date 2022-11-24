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Çin'in Kuzeyindeki Çölde Tablo Gibi Bir Göl Manzarası

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Çölün içindeki bir gölde kürek çeken bir erkek güzel bir sahne oluşturuyor.

Çölün içindeki bir gölde kürek çeken bir erkek güzel bir sahne oluşturuyor. Suminjilin isimli göl, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Alashan Ligi'ndeki Badain Jaran Çölü'nde bulunuyor.

Badain Jaran, Çin'in üçüncü büyük çölü olarak biliniyor. Farklı büyüklüklerde 144 gölün yer aldığı çölde rafting, bölgedeki yeni aktivitelerden biri haline geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Hohhot kentinden bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Moğolistan Güncel Haberler

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