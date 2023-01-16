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Çin'in Kuzeybatısındaki Karla Kaplı Taklamakan Çölü'nün Nefes Kesen Manzarası

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Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Taklamakan Çölü'nde yeni bir soğuk hava dalgası yaklaşırken geniş alanlarda kar yağışı görüyor.

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Taklamakan Çölü'nde yeni bir soğuk hava dalgası yaklaşırken geniş alanlarda kar yağışı görüyor.

Taklamakan Çölü dünyanın ikinci büyük yer değiştiren kum çölü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Uygur Güncel Haberler

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